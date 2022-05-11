В Бурятии таможенники обнаружили «сюрприз» в партии нефрита



Товар должен был в контейнере проследовать по железной дороге до Владивостока, а оттуда морским транспортом в Китай.









130 кг гранита и около 6 кг кварцита обнаружили бурятские таможенники при оформлении партии нефрита на экспорт в Китай. Гранит и кварцит не был внесён в декларацию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Российская компания, зарегистрированная в Хабаровском крае, подала декларацию на Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни и поместила под таможенную процедуру «экспорт» 13 042 кг нефрита. По факту полудрагоценного камня оказалось 12 876 кг. Остальное количество – это гранит и кварцит, не заявленные в декларации.- Усомниться в подлинности «нефрита» позволило наличие в камнях крупных зерен красного калиевого шпата, серого и черного кварца, а также вес отдельных камней. Данный факт был выявлен в ходе таможенного досмотра товаров и подтвержден экспертом, - сообщил и.о. начальника Улан-Удэнского таможенного поста Александр Доржиев.По словам представителя экспортной компании, о наличии в партии нефрита посторонних пород им было неизвестно, поскольку ими по контракту приобретался именно нефрит.Тем не менее в отношении компании-экспортёра Улан-Удэнский таможенный пост возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров по установленной форме». Проводится административное расследование.Незадекларированный товар изъят и помещён в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни.Санкция ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ влечет наложение штрафа от половины до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией или без таковой.