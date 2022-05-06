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В Иркутске бизнесмен задолжал вахтовику более 300 тысяч рублей

В Иркутске бизнесмен задолжал вахтовику более 300 тысяч рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд оштрафовал руководителя охранного агентства

48-летний житель Иркутска признан судом виновным в невыплате заработной платы.

Мужчина владелец охранного агентства. Несмотря на наличие средств на расчётном счёте организации, с 2015 по 2018 годы он не выплачивал вахтовику зарплату. Сумма задолженности по оплате труда превысила 345 тысяч рублей.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре. 
долги по зарплате

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