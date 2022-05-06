Суд оштрафовал руководителя охранного агентства
48-летний житель Иркутска признан судом виновным в невыплате заработной платы.
Мужчина владелец охранного агентства. Несмотря на наличие средств на расчётном счёте организации, с 2015 по 2018 годы он не выплачивал вахтовику зарплату. Сумма задолженности по оплате труда превысила 345 тысяч рублей.
Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.
В Иркутске бизнесмен задолжал вахтовику более 300 тысяч рублей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Суд оштрафовал руководителя охранного агентства
Бальзамы как алкогольные, так и безалкогольные
К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав активность пользователей
Организацию оштрафовали
Бизнес, 05.05.2022
Ущерб превысил 47 тысяч рублей
На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный по результатам обследования
Но компания нуждается в поддержке государства
Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий
Он будет доступен на сайте Ростуризма
После прокурорского вмешательства отменены 40 плановых проверок юридических лиц
Участники обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности
Зарубежный видеохостинг полностью ограничил доступ к видео бурятской телекомпании
Лимоны ехали из ЮАР
Теперь жительница Кижингинского района обеспечивает сельчан хлебобулочными изделиями
Капремонт в двух многоквартирных домах приостановили