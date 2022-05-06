Сельский магазин в Бурятии завышал цены на молоко и чай

Организацию оштрафовали



В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии общество с ограниченной ответственностью, занимающееся розничной торговлей продуктами, завышало цены.



Прокурорской проверкой выявлено, что по ценам на чай и молоко допущено превышение предельных размеров торговых надбавок.



Директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено административное дело за завышение установленных надбавок к ценам.



Республиканской службой по тарифам организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

