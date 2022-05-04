В Бурятии, вопреки мораторию, планировали провести проверки бизнесменов

После прокурорского вмешательства отменены 40 плановых проверок юридических лиц



Республиканское агентство занятости населения нарушило закон в сфере защиты прав предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



- Вопреки мораторию на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2022 году, установленному постановлением правительства РФ, агентство не приняло решение об отмене 40 плановых контрольно-надзорных мероприятий. Дата начала указанных мероприятий наступила после объявления моратория, их проведение не допускалось. Сведения об их отмене в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий агентством также не занесены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Руководителю Республиканского агентства занятости населения внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.





