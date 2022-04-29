Жительница Бурятии стала пекарем, заключив социальный контракт



В селе Могсохон Кижингинского района Бурятии местная жительница Рада Санданова открыла своё дело по программе «Социальный контракт». Теперь Рада Санданова пекарь - она изготавливает выпечку на дому и продаёт жителям села. По её словам, это даёт, хоть и небольшой, но доход.



- Своё дело я начала не с нуля. Когда в прошлом году обратилась за помощью в органы социальной защиты, у меня уже во дворе дома имелось отдельно стоящее здание, которое я приспособила под пекарню, кое-какое оборудование и уже были постоянные покупатели, - рассказывает свою историю предпринимательница.



Поначалу Рада Санданова выпекала только хлеб и булочки, затем решила расширить производство, а для этого нужно было оборудование. Тогда пекарь подала документы на соцконтракт и получила 250 тысяч рублей, на которые предпринимательница приобрела тестомес, печку и другое необходимое оборудование.



Это позволило увеличить ассортимент продукции. Теперь Рада Санданова предлагает односельчанам хлеб двух сортов, булочки, беляши, чебуреки, пироги, пирожки с различными начинками, сосиски в тесте и даже торты на заказ.



В 2021 году в Кижингинском районе участниками социального контракта стали 42 человека, которым была оказана поддержка государства на 4,3 млн рублей.



Справка:



По программе «Социальный контракт» гражданин, у которого доходы ниже прожиточного минимума, может обратиться в органы социальной защиты и получить господдержку на открытие собственного дела.







