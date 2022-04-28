В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок



- Часть меховых изделий имела контрольные идентификационные знаки зелёного цвета. Таким цветом маркируется продукция, произведённая на территории стран ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Однако информация на ярлыках и ценниках свидетельствовала, что страной происхождения товара является Турция, – пояснила начальник отдела проверки деятельности лиц Иркутской таможни Татьяна Катрухина.



Кроме того, при проверке у владельца товара не оказалось коммерческих документов, подтверждающих таможенное декларирование меховых изделий и, соответственно, уплату всех положенных таможенных платежей и пошлин, в связи с чем шубы были арестованы до принятия дальнейших мер. Впоследствии 204 изделия были возвращены владельцу - он подтвердил легальность их ввоза. Информация о нарушениях маркировки была направлена в Роспотребнадзор, меховые изделия бизнесмен промаркировал по установленной форме.



Однако законность нахождения в обороте 13 изъятых шуб подтверждена не была, поэтому хозяин торговой точки воспользовался законным правом и продекларировал шубы. Общая сумма таможенных платежей, уплаченных предпринимателем за изделия из овчины с отделкой норкой, составила 91,3 тыс рублей.



Отмечается, что это уже не первый случай выявления Иркутской таможней в торговых точках региона меховых изделий иностранного производства, не имеющих подтверждения законности ввоза и соответствующей маркировки. Как правило, владельцы предпочитают продекларировать товар. В противном случае изъятые изделия подлежат обращению в федеральную собственность.



Таможенники установили, что на части партии товара не было контрольных идентификационных знаков (КИЗ), а КИЗы другой части товара содержали недостоверную информацию, не соответствующую требованиям законодательства.