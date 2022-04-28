 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок

В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок
Бизнес,  Фото:pexels.com
Таможенники пришли в магазин в центре города

Таможенники выявили 217 шуб и дублёнок иностранного производства, которые продавались в магазине в центре Иркутска с нарушениями российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

На момент проверки в бутике продавали шубы и дубленки из овчины с отделкой из меха норки, нутрии, песца (лисицы), кролика (зайца), енота в ассортименте - различных цветов, размеров и моделей.
 
Таможенники установили, что на части партии товара не было контрольных идентификационных знаков (КИЗ), а КИЗы другой части товара содержали недостоверную информацию, не соответствующую требованиям законодательства.
 
- Часть меховых изделий имела контрольные идентификационные знаки зелёного цвета. Таким цветом маркируется продукция, произведённая на территории стран ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Однако информация на ярлыках и ценниках свидетельствовала, что страной происхождения товара является Турция, – пояснила начальник отдела проверки деятельности лиц Иркутской таможни Татьяна Катрухина.
 
Кроме того, при проверке у владельца товара не оказалось коммерческих документов, подтверждающих таможенное декларирование меховых изделий и, соответственно, уплату всех положенных таможенных платежей и пошлин, в связи с чем шубы были арестованы до принятия дальнейших мер. Впоследствии 204 изделия были возвращены владельцу - он подтвердил легальность их ввоза. Информация о нарушениях маркировки была направлена в Роспотребнадзор, меховые изделия бизнесмен промаркировал по установленной форме.
 
Однако законность нахождения в обороте 13 изъятых шуб подтверждена не была, поэтому хозяин торговой точки воспользовался законным правом и продекларировал шубы. Общая сумма таможенных платежей, уплаченных предпринимателем за изделия из овчины с отделкой норкой, составила 91,3 тыс рублей.
 
Отмечается, что это уже не первый случай выявления Иркутской таможней в торговых точках региона меховых изделий иностранного производства, не имеющих подтверждения законности ввоза и соответствующей маркировки. Как правило, владельцы предпочитают продекларировать товар. В противном случае изъятые изделия подлежат обращению в федеральную собственность.  
Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок
В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок
Бизнес, 28.04.2022
Таможенники пришли в магазин в центре города
Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей
Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей
Бизнес, 28.04.2022
Представители автосалона отказывались добровольно вернуть положенные покупателю деньги
На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
Бизнес, 27.04.2022
Новый объект появится на территории будущей гостиницы
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бизнес, 27.04.2022
О перспективах заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
Бизнес, 27.04.2022
Произошло это в разгар зимних морозов
МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
Бизнес, 26.04.2022
Специалисты видят огромный потенциал Узбекистана как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
Бизнес, 26.04.2022
Использование словосочетания в названии было незаконным
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Бизнес, 25.04.2022
Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Бизнес, 22.04.2022
Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
Бизнес, 21.04.2022
Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
Бизнес, 20.04.2022
На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
Бизнес, 20.04.2022
Храниться там могут 160 урн с прахом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^