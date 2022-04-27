На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Новый объект появится на территории будущей гостиницы



В Бурятии в особой экономической зоне «Байкальская гавань» построят отель с парком-садом скульптур выдающегося художника Даши Намдакова. Об этом сообщает ТАСС.



- Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект - строительство гостиничного комплекса с парком-садом скульптур, - рассказал ТАСС Алексей Цыденов.



Подробности творческой коллаборации застройщика и скульптора Даши Намдакова пока неизвестны. Также не сообщается, когда уникальный парк создадут и откроют для посетителей.



Глава Бурятии также сообщил ТАСС, что проект уже четвёртый, планирующийся в «Байкальской гавани». Помимо этого, будет построены отели компаний Green Flow Baikal, «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».



Алексей Цыденов отметил, что с гостиничным фондом на Байкале есть проблемы.



- Номерного фонда не хватает, о системном массовом туризме пока сказать не можем. Но сейчас к нам пошли инвесторы, «Байкальская гавань» «выстрелила», для всех желающих инвесторов земли даже не хватает. Green Flow Baikal работу активизирует на участке с мая, в следующем году будет готов отель 180 номеров, - сказал он.

