В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры

Произошло это в разгар зимних морозов



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о теплоснабжении в деятельности гарантирующего поставщика тепловой энергии – ПАО «ТГК-14».



- Установлено, что ресурсоснабжающей организацией в период с 1 января по 17 февраля 2022 года занижен температурный график отпуска тепловой энергии потребителям Октябрьского района Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района в отношении юридического лица ПАО «ТГК-14» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей». Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.



В прокуратуре уточнили, что постановление о штрафе пока не вступило в законную силу.





