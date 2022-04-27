Произошло это в разгар зимних морозов
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о теплоснабжении в деятельности гарантирующего поставщика тепловой энергии – ПАО «ТГК-14».
- Установлено, что ресурсоснабжающей организацией в период с 1 января по 17 февраля 2022 года занижен температурный график отпуска тепловой энергии потребителям Октябрьского района Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района в отношении юридического лица ПАО «ТГК-14» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей». Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
В прокуратуре уточнили, что постановление о штрафе пока не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
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