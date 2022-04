МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

Специалисты видят огромный потенциал Узбекистана как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии



МегаФон совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным сегодня на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».



Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде МегаФона.



- У МегаФона обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, - говорит генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. – Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса.



По данным обзора рынка труда за 2021 год, подготовленного HeadHunter Узбекистан, сегодня IT занимает второе место среди самых востребованных профессиональных областей у работодателей страны. Доходы работников отрасли IT традиционно занимают верхнюю строчку рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 года.



- Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек, — говорит Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с МегаФон придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ.



Справка:



Digital Holding — совместное предприятие российских МегаФона и «ЮэСэМ Телеком» и Правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.



МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.



Ucell — узбекская телекоммуникационная компания, один из лидеров рынка. Предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Ucell — пионер коммерческого использования стандарта 5G в Узбекистане. Услугами компании пользуется 7,4 млн. абонентов.