Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская певица Бадма-Ханда запустила проект по готовке и доставке бууз по собственным рецептам. На классических вариантах национального блюда она не стала останавливаться, и придумала нечто оригинальное.
Теперь желающие могут приобрести у певицы два вида овощных бууз. Их назвали «Ногоотой» и «Овощные».
В составе бууз «Ногоотой»: мясо, сало, картофель, капуста, морковь, кабачки, лук репчатый, соль и чёрный перец.
«Овощные» подойдут для вегетарианцев, в их составе: капуста, морковь, картофель, кабачки, чеснок, зелёный лук, репчатый лук, соль, чёрный перец.
Приобрести буузы от бурятской звезды можно в точках продаж, а также в пункте самовывоза.
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
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