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Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз

Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Бизнес, 
Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская певица Бадма-Ханда запустила проект по готовке и доставке бууз по собственным рецептам. На классических вариантах национального блюда она не стала останавливаться, и придумала нечто оригинальное. 

Теперь желающие могут приобрести у певицы два вида овощных бууз. Их назвали «Ногоотой» и «Овощные».

В составе бууз «Ногоотой»: мясо, сало, картофель, капуста, морковь, кабачки, лук репчатый, соль и чёрный перец.

«Овощные» подойдут для вегетарианцев, в их составе: капуста, морковь, картофель, кабачки, чеснок, зелёный лук, репчатый лук, соль, чёрный перец.

Приобрести буузы от бурятской звезды можно в точках продаж, а также в пункте самовывоза.

буузы

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