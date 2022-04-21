В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство



Бурятский спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе Зорикто Цырендондопов строит санаторий, где будут лечить кумысом. Он ведет своё хозяйство в селе Зурган Дэбээ Селенгинскаого района, где занимается овцеводством и молочным коневодством - выпускает уже узнаваемый многими кумыс «Цэгээ».



Зорикто Цырендондопов за свою спортивную карьеру множество раз становился абсолютным победителем различных фестивалей, чемпионатов и летних игр Сурхарбан.



Как рассказали в минсельхозпроде Бурятии, на одном из турниров по национальным видам спорта к Зорикто, выигравшему новый автомобиль, подошёл победитель конных скачек. Он предложил обменять своё трофейное стадо ягнят в сто голов на «железного» коня Зорикто. Подумав, чемпион согласился. Так у прославленного бурятского борца начался новый виток в жизни в сельском хозяйстве.



Зоотехник по образованию, Зорикто Цырендондопов к делу подошёл основательно: построил с помощью односельчан овцеводческую стоянку, перевёз ягнят, оформил землю и крестьянско-фермерское хозяйство. Опыт в разведении овец Зорикто перенимал в Монголии у лучших овцеводов, затем приобрёл современные стригальные аппараты и начал множить свои стада. Сейчас в его хозяйстве насчитывается 500 голов овец.



Помимо овцеводства, фермер активно развивается в молочном коневодстве. В 2017 году Зорикто выиграл грант минсельхоза на развитие семейной фермы. На средства гранта он закупил 50 кобылиц, оборудование для закваски, бутилирования и дойные машины.



Открытие конефермы позволило ему создать восемь новых рабочих мест. На сегодняшний день у конефермы 206 голов лошадей, производственная мощность – до тонны кумыса в месяц. Свежее кобылье молоко сразу же доставляется в магазины – фермерские лавки, где покупательский спрос превышает предложение.



О пользе кобыльего молока давно известно - кумыс укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшает процесс пищеварения, восстанавливает кишечную флору, ускоряет регенерацию тканей поврежденных органов, улучшает состояние костной, хрящевой и соединительных тканей.



Кумыс рекомендуется при лечении больных с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, хроническими заболеваниями лёгких и желудочно-кишечного тракта. Учитывая это Зорикто Цырендондопов всерьёз вознамерился открыть санаторий, где будет практиковаться лечение кобыльим молоком.



Уже начата стройка мини-кемпингов со всеми удобствами, в планах построить благоустроенные дома и детскую площадку, чтобы желающие могли приезжать на кумысолечение всей семьей, отдохнуть и набраться сил.



Помимо всего прочего, Зорикто активно участвует в общественной жизни Селенгинского района. Фермер приветствует тех, кто любит лошадей - бесплатно обучает детей и подростков правильному уходу за благородными животными и регулярно вместе со своими воспитанниками участвует в конных скачках. Зорикто Цырендондопов считает, что каждый деревенский мальчишка должен оставаться таковым: знать, как оседлать и скакать на лошади, уметь его стреножить и ухаживать.



- Если заниматься делом, то заниматься капитально. Поэтому каждый день мы работаем. У меня большая семья, пятеро детей и каждый чем-то занят. Стараюсь чтобы они прошли воспитание через работу на земле, чтобы понимали, что такое настоящий труд. У нас много планов, сейчас наступило хорошее время заниматься сельским хозяйством, есть господдержка и много хороших направлений. Все сферы сельского хозяйства между собой связаны, нужно уметь видеть возможности, - поделился мыслями Зорикто.

