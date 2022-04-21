В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом

Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
Бурятский спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе Зорикто Цырендондопов строит санаторий, где будут лечить кумысом. Он ведет своё хозяйство в селе Зурган Дэбээ Селенгинскаого района, где занимается овцеводством и молочным коневодством - выпускает уже узнаваемый многими кумыс «Цэгээ».
Зорикто Цырендондопов за свою спортивную карьеру множество раз становился абсолютным победителем различных фестивалей, чемпионатов и летних игр Сурхарбан.
Как рассказали в минсельхозпроде Бурятии, на одном из турниров по национальным видам спорта к Зорикто, выигравшему новый автомобиль, подошёл победитель конных скачек. Он предложил обменять своё трофейное стадо ягнят в сто голов на «железного» коня Зорикто. Подумав, чемпион согласился. Так у прославленного бурятского борца начался новый виток в жизни в сельском хозяйстве.
Зоотехник по образованию, Зорикто Цырендондопов к делу подошёл основательно: построил с помощью односельчан овцеводческую стоянку, перевёз ягнят, оформил землю и крестьянско-фермерское хозяйство. Опыт в разведении овец Зорикто перенимал в Монголии у лучших овцеводов, затем приобрёл современные стригальные аппараты и начал множить свои стада. Сейчас в его хозяйстве насчитывается 500 голов овец.
Помимо овцеводства, фермер активно развивается в молочном коневодстве. В 2017 году Зорикто выиграл грант минсельхоза на развитие семейной фермы. На средства гранта он закупил 50 кобылиц, оборудование для закваски, бутилирования и дойные машины.
Открытие конефермы позволило ему создать восемь новых рабочих мест. На сегодняшний день у конефермы 206 голов лошадей, производственная мощность – до тонны кумыса в месяц. Свежее кобылье молоко сразу же доставляется в магазины – фермерские лавки, где покупательский спрос превышает предложение.
О пользе кобыльего молока давно известно - кумыс укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшает процесс пищеварения, восстанавливает кишечную флору, ускоряет регенерацию тканей поврежденных органов, улучшает состояние костной, хрящевой и соединительных тканей.
Кумыс рекомендуется при лечении больных с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, хроническими заболеваниями лёгких и желудочно-кишечного тракта. Учитывая это Зорикто Цырендондопов всерьёз вознамерился открыть санаторий, где будет практиковаться лечение кобыльим молоком.
Уже начата стройка мини-кемпингов со всеми удобствами, в планах построить благоустроенные дома и детскую площадку, чтобы желающие могли приезжать на кумысолечение всей семьей, отдохнуть и набраться сил.
Помимо всего прочего, Зорикто активно участвует в общественной жизни Селенгинского района. Фермер приветствует тех, кто любит лошадей - бесплатно обучает детей и подростков правильному уходу за благородными животными и регулярно вместе со своими воспитанниками участвует в конных скачках. Зорикто Цырендондопов считает, что каждый деревенский мальчишка должен оставаться таковым: знать, как оседлать и скакать на лошади, уметь его стреножить и ухаживать.
- Если заниматься делом, то заниматься капитально. Поэтому каждый день мы работаем. У меня большая семья, пятеро детей и каждый чем-то занят. Стараюсь чтобы они прошли воспитание через работу на земле, чтобы понимали, что такое настоящий труд. У нас много планов, сейчас наступило хорошее время заниматься сельским хозяйством, есть господдержка и много хороших направлений. Все сферы сельского хозяйства между собой связаны, нужно уметь видеть возможности, - поделился мыслями Зорикто.
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
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