 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом

В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство

Бурятский спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе Зорикто Цырендондопов строит санаторий, где будут лечить кумысом. Он ведет своё хозяйство в селе Зурган Дэбээ Селенгинскаого района, где занимается овцеводством и молочным коневодством - выпускает уже узнаваемый многими кумыс «Цэгээ».

Зорикто Цырендондопов за свою спортивную карьеру множество раз становился абсолютным победителем различных фестивалей, чемпионатов и летних игр Сурхарбан.

Как рассказали в минсельхозпроде Бурятии, на одном из турниров по национальным видам спорта к Зорикто, выигравшему новый автомобиль, подошёл победитель конных скачек. Он предложил обменять своё трофейное стадо ягнят в сто голов на «железного» коня Зорикто. Подумав, чемпион согласился. Так у прославленного бурятского борца начался новый виток в жизни в сельском хозяйстве.

Зоотехник по образованию, Зорикто Цырендондопов к делу подошёл основательно: построил с помощью односельчан овцеводческую стоянку, перевёз ягнят, оформил землю и крестьянско-фермерское хозяйство. Опыт в разведении овец Зорикто перенимал в Монголии у лучших овцеводов, затем приобрёл современные стригальные аппараты и начал множить свои стада. Сейчас в его хозяйстве насчитывается 500 голов овец.

Помимо овцеводства, фермер активно развивается в молочном коневодстве. В 2017 году Зорикто выиграл грант минсельхоза на развитие семейной фермы. На средства гранта он закупил 50 кобылиц, оборудование для закваски, бутилирования и дойные машины.

Открытие конефермы позволило ему создать восемь новых рабочих мест. На сегодняшний день у конефермы 206 голов лошадей, производственная мощность – до тонны кумыса в месяц. Свежее кобылье молоко сразу же доставляется в магазины – фермерские лавки, где покупательский спрос превышает предложение.

О пользе кобыльего молока давно известно - кумыс укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшает процесс пищеварения, восстанавливает кишечную флору, ускоряет регенерацию тканей поврежденных органов, улучшает состояние костной, хрящевой и соединительных тканей.

Кумыс рекомендуется при лечении больных с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, хроническими заболеваниями лёгких и желудочно-кишечного тракта. Учитывая это Зорикто Цырендондопов всерьёз вознамерился открыть санаторий, где будет практиковаться лечение кобыльим молоком.

Уже начата стройка мини-кемпингов со всеми удобствами, в планах построить благоустроенные дома и детскую площадку, чтобы желающие могли приезжать на кумысолечение всей семьей, отдохнуть и набраться сил.

Помимо всего прочего, Зорикто активно участвует в общественной жизни Селенгинского района. Фермер приветствует тех, кто любит лошадей - бесплатно обучает детей и подростков правильному уходу за благородными животными и регулярно вместе со своими воспитанниками участвует в конных скачках. Зорикто Цырендондопов считает, что каждый деревенский мальчишка должен оставаться таковым: знать, как оседлать и скакать на лошади, уметь его стреножить и ухаживать.

- Если заниматься делом, то заниматься капитально. Поэтому каждый день мы работаем. У меня большая семья, пятеро детей и каждый чем-то занят. Стараюсь чтобы они прошли воспитание через работу на земле, чтобы понимали, что такое настоящий труд. У нас много планов, сейчас наступило хорошее время заниматься сельским хозяйством, есть господдержка и много хороших направлений. Все сферы сельского хозяйства между собой связаны, нужно уметь видеть возможности, - поделился мыслями Зорикто. 
фермеры кумыс сельское хозяйство вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
Бизнес, 20.04.2022
На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
Бизнес, 20.04.2022
Храниться там могут 160 урн с прахом
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Бизнес, 20.04.2022
Это покажет людям реальную стоимость кредита
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
Бизнес, 20.04.2022
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Бизнес, 19.04.2022
Горожане боятся аварий, поломок и вандализма
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
Бизнес, 18.04.2022
Штраф компания оспаривала в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
Бизнес, 15.04.2022
Продукция была ввезена незаконно
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
Бизнес, 15.04.2022
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес, 15.04.2022
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Бизнес, 15.04.2022
Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
Бизнес, 13.04.2022
На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес, 13.04.2022
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^