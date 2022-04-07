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Дерипаска призвал ограничить поток «турварваров» на Байкал

Дерипаска призвал ограничить поток «турварваров» на Байкал
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что Байкалу следует несколько лет отдохнуть от «диких» туристов

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска предложил на два-три года ограничить турпоток «дикарей» на Байкал. Об этом он написал в своём Telegram-канале, объяснив предложение борьбой с загрязнением озера.

- Судя по последним новостям, экологическая ситуация на Байкале все хуже. Есть о чем задуматься: с каждым годом растёт концентрация микропластика, появляющегося из-за рассыпания бытового пластика от бутылок, пакетов и прочего, который никто не утилизирует. Последние данные — от 19 до 75 тыс. частиц на кв. км., - написал Олег Дерипаска.

Далее он назвал причины появления мусора. Одной из них стало промышленное развитие в бассейне Селенги «прежде всего в Монголии», уточнил Дерипаска. Другой — дикий туризм.

- Кто бывал на Байкале, тот поймёт — для цивилизованного отдыха там просто пока нет условий, а балом правят дикие «турварвары», оставляющие мусор вокруг, да и в самом озере. Что делать? Надо, как минимум, запретить использование любого! одноразового пластика в зоне Байкала. Хорошо бы вообще на время полностью ограничить турпоток «дикарей», чтобы навести порядок в инфраструктуре и в головах гостей. Года на 2-3, - продолжил бизнесмен.

В заключение он предложил в вопросах защиты Байкала «стать радикалами, идти на самые жёсткие меры».

- Если мы сегодня этого не сделаем, то потомки нам «спасибо» не скажут, - заключил Олег Дерипаска.

На побережье Байкала, действительно немало, мусора. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе прошлого года экоактивисты убирали мусор после «диких» туристов. Кроме привычных бутылок, бумажек и окурков, волонтёры обнаружили тир, кеды и даже унитаз. 

мусор Байкал туристы туризм

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