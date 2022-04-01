 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Экстремалы Дальнего Востока и Иркутской области предпочли «домашние» горнолыжные курорты

Самым популярным направлением среди горнолыжных курортов страны стали Олимпийские склоны Сочи. Этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с базовых станций туристических комплексов.

Самой востребованной у абонентов МегаФона оказалась «Роза Хутор» – её посетило более полумиллиона россиян. На втором и третьем месте – горно-туристический центр «Газпром» (со склонами «Лаура» и «Альпика») и «Красная поляна», количество посетителей каждого комплекса превысило 300 тысяч человек. Общее число туристов на курортах, данные с которых участвовали в сравнении, составило почти 2,6 млн абонентов. Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона страны, за зимний сезон 2021 – 2022 гг.

Наибольшей популярностью южные направления пользовались у москвичей и санкт-петербуржцев, на них пришлось почти 50% всего турпотока.

Большинство же экстремалов из регионов Дальнего Востока и Иркутской области предпочли более близкие «домашние» горнолыжные курорты. Самыми популярными стали сахалинский «Горный воздух» и «Гора Соболиная» в Прибайкалье. Причём «Горный воздух», помимо сахалинцев весьма востребован у приморцев и хабаровчан, а на Соболиную, кроме иркутян, с удовольствием едут из Забайкалья и Бурятии. Интересно, что амурские райдеры с равным интересом относятся как к сахалинским, так и к иркутским склонам: половина на Запад и половина на Восток. Любители горных лыж из Якутии чаще едут на Байкал, а жители Камчатки, если не отправляются на южные курорты, то катаются у себя – на родных трассах. Такие предпочтения связаны отчасти с логистикой из регионов: чем ближе ехать, тем больше времени на отдых.

Пик посещений Соболиной и «Горного воздуха» пришёлся на новогодние каникулы – почти 40% зимних туристов прокатились здесь в первые недели января. Так спортсмены отметили наступление 2022 года, тем более, что в это время можно отправиться на отдых всей семьёй.

Лыжники и сноубордисты активно делились своими впечатлениями с Байкала и Сахалина: общее время телефонных разговоров в туристических комплексах превысило 80 тысяч минут, за это время можно более 7,2 тысяч раз подняться на бугельном подъёмнике до места старта с «Горы Соболиной», или 2 тысячи раз - по канатной дороге на «Горный воздух». Объём передачи данных составил более 10 тысяч терабайт. Чтобы потратить столько трафика, экстремалам понадобилось бы отправить свыше 2 миллионов снимков и селфи с горнолыжных трасс.

На правах рекламы
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
Бизнес, 01.04.2022
Экстремалы Дальнего Востока и Иркутской области предпочли «домашние» горнолыжные курорты
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Бизнес, 31.03.2022
Сбер уже активно практикует несколько проектов в республике
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
Бизнес, 31.03.2022
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Бизнес, 31.03.2022
Участники и болельщики турнира сгенерировали в сети МегаФона 3,8 ТБ
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
Бизнес, 31.03.2022
Стали известны подробности уголовного дела с печально известной компанией-застройщиком
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
Бизнес, 30.03.2022
Бурятское УФАС уличило поставщиков медоборудования в договорённости
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
Бизнес, 30.03.2022
Ремонт продолжат после окончания отопительного периода
Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола
Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола
Бизнес, 29.03.2022
Если помочь фермеру, он сможет обеспечить рынок Бурятии ржаной мукой
В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке
В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке
Бизнес, 29.03.2022
Чаще всего дистанционно в столице Бурятии трудятся программисты и бухгалтеры
В Бурятии планируют, что местная газировка заменит зарубежные бренды
В Бурятии планируют, что местная газировка заменит зарубежные бренды
Бизнес, 28.03.2022
Уже этой весной бурятское предприятие представит линейку аналогов западной газированной воды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^