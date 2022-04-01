От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны

Самым популярным направлением среди горнолыжных курортов страны стали Олимпийские склоны Сочи. Этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с базовых станций туристических комплексов.Самой востребованной у абонентов МегаФона оказалась «Роза Хутор» – её посетило более полумиллиона россиян. На втором и третьем месте – горно-туристический центр «Газпром» (со склонами «Лаура» и «Альпика») и «Красная поляна», количество посетителей каждого комплекса превысило 300 тысяч человек. Общее число туристов на курортах, данные с которых участвовали в сравнении, составило почти 2,6 млн абонентов. Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона страны, за зимний сезон 2021 – 2022 гг.Наибольшей популярностью южные направления пользовались у москвичей и санкт-петербуржцев, на них пришлось почти 50% всего турпотока.Большинство же экстремалов из регионов Дальнего Востока и Иркутской области предпочли более близкие «домашние» горнолыжные курорты. Самыми популярными стали сахалинский «Горный воздух» и «Гора Соболиная» в Прибайкалье. Причём «Горный воздух», помимо сахалинцев весьма востребован у приморцев и хабаровчан, а на Соболиную, кроме иркутян, с удовольствием едут из Забайкалья и Бурятии. Интересно, что амурские райдеры с равным интересом относятся как к сахалинским, так и к иркутским склонам: половина на Запад и половина на Восток. Любители горных лыж из Якутии чаще едут на Байкал, а жители Камчатки, если не отправляются на южные курорты, то катаются у себя – на родных трассах. Такие предпочтения связаны отчасти с логистикой из регионов: чем ближе ехать, тем больше времени на отдых.Пик посещений Соболиной и «Горного воздуха» пришёлся на новогодние каникулы – почти 40% зимних туристов прокатились здесь в первые недели января. Так спортсмены отметили наступление 2022 года, тем более, что в это время можно отправиться на отдых всей семьёй.Лыжники и сноубордисты активно делились своими впечатлениями с Байкала и Сахалина: общее время телефонных разговоров в туристических комплексах превысило 80 тысяч минут, за это время можно более 7,2 тысяч раз подняться на бугельном подъёмнике до места старта с «Горы Соболиной», или 2 тысячи раз - по канатной дороге на «Горный воздух». Объём передачи данных составил более 10 тысяч терабайт. Чтобы потратить столько трафика, экстремалам понадобилось бы отправить свыше 2 миллионов снимков и селфи с горнолыжных трасс.