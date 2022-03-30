В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс







Помимо этого, она рассказала, что уже идёт строительство и обустройство первого музея, посвящённого спорту Бурятии. А также скоро откроет свои двери отель «СССР», украшенный редкими картинами и книгами советской эпохи из коллекции Льва Бардамова.



- Думаю, очень скоро комплекс будет готов, в Улан-Удэ появится ещё одно интересное и уникальное культурно- просветительское пространство, - закончила министр культуры Бурятии.



Многие слышали об уникальной галерее Льва Бардамова в центре Улан-Удэ. Там хранятся труды его 20-летней деятельности по сбору и сохранению культурного достояния республики, напомнила на своей странице «Вконтакте» министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Министр поделилась, что коллекцию Льва Бардамова планируют сделать более доступной для широкой аудитории.Также Соёлма Дагаева рассказала подписчикам о новом проекте известного коллекционера. Лев Бардамов создаёт музейно-туристический комплекс «За Удой».- Уже построены часовня, два казачьих острога, дом воеводы, а также планируется перевезти и отреставрировать более 20 домов, в которых родились знаменитые деятели Бурятии, - сообщила министр культуры Бурятии.Она рассказала, что один из домов принадлежал композитору Бау Ямпилову, а другой генерал-майору, Герою Советского Союза Илье Балдынову.- В каждом доме размещены фотографии, книги и экспонаты, относящиеся в этим великим персонам, - уточнила Соёлма Дагаева.