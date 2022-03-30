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В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс

В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс
Бизнес,  Фото:страница Соёлмы Дагаевой
Министр культуры Бурятии рассказала о планах Льва Бардамова

Многие слышали об уникальной галерее Льва Бардамова в центре Улан-Удэ. Там хранятся труды его 20-летней деятельности по сбору и сохранению культурного достояния республики, напомнила на своей странице «Вконтакте» министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

Министр поделилась, что коллекцию Льва Бардамова планируют сделать более доступной для широкой аудитории.

Также Соёлма Дагаева рассказала подписчикам о новом проекте известного коллекционера. Лев Бардамов создаёт музейно-туристический комплекс «За Удой».

- Уже построены часовня, два казачьих острога, дом воеводы, а также планируется перевезти и отреставрировать более 20 домов, в которых родились знаменитые деятели Бурятии, - сообщила министр культуры Бурятии.

Она рассказала, что один из домов принадлежал композитору Бау Ямпилову, а другой генерал-майору, Герою Советского Союза Илье Балдынову.

- В каждом доме размещены фотографии, книги и экспонаты, относящиеся в этим великим персонам, - уточнила Соёлма Дагаева.

 
Помимо этого, она рассказала, что уже идёт строительство и обустройство первого музея, посвящённого спорту Бурятии. А также скоро откроет свои двери отель «СССР», украшенный редкими картинами и книгами советской эпохи из коллекции Льва Бардамова.

- Думаю, очень скоро комплекс будет готов, в Улан-Удэ появится ещё одно интересное и уникальное культурно- просветительское пространство, - закончила министр культуры Бурятии.
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