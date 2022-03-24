Улан-удэнцы жалуются на «бумажных» спекулянтов









Возмущённые улан-удэнцы предложили бойкотировать подобные объявления, чтобы не создавать спрос на товары спекулянтов.



«Не берите у него, пусть сидит на ней. В магазинах скоро все появится», «Надеюсь новый завоз будет быстрее, а эти спекулянты останутся с бумагой», - поделились мнением местные жители в паблике «Аноним 03».



21 марта минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет. По словам представителей министерства поставки стабилизируются в течение недели, сообщает РИА Новости.



В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны



- С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели, — рассказали в ведомстве.

Возмущённые улан-удэнцы предложили бойкотировать подобные объявления, чтобы не создавать спрос на товары спекулянтов.«Не берите у него, пусть сидит на ней. В магазинах скоро все появится», «Надеюсь новый завоз будет быстрее, а эти спекулянты останутся с бумагой», - поделились мнением местные жители в паблике «Аноним 03».21 марта минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет. По словам представителей министерства поставки стабилизируются в течение недели, сообщает РИА Новости.В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны- С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели, — рассказали в ведомстве.

По всей стране россияне массово жалуются на резкий рост цен на офисную бумагу. Бурятия, в свою очередь, не стала исключением. Сейчас в канцелярских магазинах бумага формата А4 продаётся уже дороже тысячи рублей. Цены выросли в несколько раз.«Обалдеть, бумага «А4» вместо 300 рублей, стоит уже 1500 тысячи», - поделился житель Бурятии в соцсетях.«Это безумие какое-то», «Только, что в магазине был, бумага А4 750 рублей будет с завтрашнего дня. Продавщица сказала», - рассказывают другие пользователи.Когда одни продолжают удивляться ежедневному росту цен на офисную атрибутику, другие же пытаются извлечь финансовую выгоду. Спекулянты начали массово скупать офисную бумагу, кассовую ленту и перепродавать их на торговых онлайн-площадках. И речь идёт не о десяти, двадцати и даже не о пятидесяти коробках. Некоторые «бизнесмены» скупают сотни коробок офисных бумаг.На платформе «Авито» можно найти десяток таких объявлений. Большинство из них предпочитают продавать товар оптом, коробками по пять пачек с возможностью платной доставки по городу.«Пачками не продаю, только коробками», «Бумага А4 для принтера, дешевле, чем в магазине», «Продаю минимум по одной коробке!», «В наличии триста коробок А4 и сто коробок кассовой ленты», «Продаю бумагу оптом, 7500 тысяч коробок», - пишут продавцы.Цена у всех скупщиков, плюс-минус, одинаковая варьируется в пределах – 750 до 950 рублей за упаковку и около четырёх тысяч за коробку. Один продавец даже предложил обменять бумагу на iPhone.Аналогичные объявления подают и улан-удэнцы. Одно из них появилось в паблике «Аноним 03». Жителям Бурятии предлагают купить оптом 136 коробок бумаги (почти 700 упаковок), а также кассовую ленту.