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Самолёты из Улан-Удэ будут приземляться в Шереметьево

Самолёты из Улан-Удэ будут приземляться в Шереметьево
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Smartavia сменила аэропорт

Авиакомпания Smartavia меняет аэропорт в Москве и с 28 марта начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил в своём телеграм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Сейчас авиакомпания выполняет четыре рейса в неделю, а с 22 апреля увеличивает частоту до ежедневной. Все на рейс! – призвал Дмитрий Гармаев.

Из Улан-Удэ в московское Шереметьево ранее летал только «Аэрофлот», давно ушедший из Бурятии.

S7 останавливается в Домодедово. Взявшая паузу в перевозках из Улан-Удэ «Победа» - во Внуково. Самолёты Smartavia ранее также приземлялись в Домодедово.

Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объёмам пассажирских и грузовых перевозок, входит в топ-5 самых крупных аэропортов-хабов Европы. Площадь аэровокзального комплекса Шереметьево составляет более 570 тыс. м².

Недавно в Шереметьево отправили в режим простоя 20% сотрудников, назвав это оптимизацией в условиях сокращения производственной загрузки на 70%. Аэропорт приостановил работу терминала D. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью международного аэропорта «Шереметьево» Анну Захаренкову. Сотрудники находятся в режиме простоя с 16 марта, они не теряют рабочее место и условия по ДМС, им выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя.

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