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Telegram стремительно наращивает популярность в Бурятии

Telegram стремительно наращивает популярность в Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сервис обошёл WhatsApp более чем в 80 регионах России

В марте 2022 года сервис Telegram в России обошёл WhatsApp более чем в 80 регионах России, став самым популярным мессенджером у жителей страны, в том числе и в Бурятии. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объёме трафика в мессенджерах Прибайкалья увеличилась с 49% до 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля Viber сократилась с 35% до 24%, теперь он занимает второе место по объёму трафика в республике. Доля WhatsApp также снизилась: с 16% до 11%.

Популярность Telegram растёт почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. В том числе и в Бурятии – спрос на него вырос в марте на 94% по сравнению с февралём. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остаётся WhatsApp.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 МБ, Viber – 8 МБ.
МегаФон

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