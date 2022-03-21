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В Бурятии выявили 10 «чёрных» кредиторов

В Бурятии выявили 10 «чёрных» кредиторов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нелегалы незаконно выдавали займы населению

В 2021 году эксперты Банка России выявили 10 финансовых нелегалов на территории Бурятии. Все они относились к группе так называемых «чёрных» кредиторов. В основном это были ломбарды, которые не прошли перерегистрацию. А также компании, которые незаконно выдавали займы под залог автомобилей или недвижимости, микрокредитные компании, не внесённые в реестр регулятора, комиссионные магазины, прикрывающиеся ломбардами. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году нелегальных участников финансового рынка, которые незаконно выдавали займы населению, было меньше – а именно девять.

- Перед тем как обратиться к любому кредитору, необходимо проверить, легально ли он работает. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, в справочниках финансовых организаций на сайте Банка России — если компании там нет, она не имеет права выдавать займы и не поднадзорна Банку России. Во-вторых, по предупредительному списку регулятора — в нём находятся компании, в работе которых выявили признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этот же список попадают компании с признаками финансовой пирамиды, — отметила управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Справочник финансовых организаций и список нелегальных участников финансового рынка публикуются в специальном разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Убедиться в легальности компании также можно с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн».
национальный банк

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