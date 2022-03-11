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В Сбере фиксируют повышенный спрос на золото и палладий

В Сбере фиксируют повышенный спрос на золото и палладий
Бизнес, 
Росту продаж способствует отмена НДС на покупку металлов у банков

В Сбере зафиксирован повышенный спрос на золото и палладий. За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза.

Интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределённости на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках. По данным Банка России, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%. Росту продаж металлов в физическом виде способствует отмена НДС на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков. Операции по выкупу банками у физлиц драгметаллов в слитках также не облагаются НДС.

- Драгоценные металлы — традиционный защитный актив, который помогает чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации. Сейчас наши клиенты чаще хотят получить физический гарант сохранности своих накоплений, а слитки — отличный инструмент для этого. Отмена НДС в размере 20% на покупку металлов означает, что цена однограммового слитка теперь пропорционально уменьшится и составит ориентировочно 8 тыс. рублей вместо 10 тыс. рублей. Мы планируем увеличить количество офисов банка, уполномоченных на продажу слитков, чтобы удовлетворить возросший спрос и помочь людям защитить свои накопления, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Как сообщили в Сбере, драгоценные металлы подвержены краткосрочным колебаниям, но в исторической перспективе показывают стабильный рост, особенно в кризисные периоды.
Сбер Сбербанк

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