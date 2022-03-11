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В России ввели мораторий на плановые проверки бизнеса

В России ввели мораторий на плановые проверки бизнеса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Запрет пока ввели до конца года

Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Запрет касается плановых проверок.

- В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении правительства.

При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях – при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства России.

Подготовленный документ стал частью комплекса мер, предложенных для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций, которые были анонсированы Михаилом Мишустиным 2 марта. Спустя два дня Государственная Дума и Совет Федерации приняли закон, наделяющий правительство правом принимать необходимые решения для оперативной поддержки экономики и бизнеса.

предприниматели санкции

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