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В Улан-Удэ суд оштрафовал ТЖС за задержку с письменным ответом

В Улан-Удэ суд оштрафовал ТЖС за задержку с письменным ответом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Один просроченный день обошёлся ТЖС в 150 тысяч рублей

Улан-удэнец обратился в управление муниципальной жилищной инспекции, когда не получил ответ на обращение от товарищества собственников жилья в положенный срок.

- По п. 36 постановления правительства России от 15.05.2013 № 416 срок для ответа на запрос или обращение собственника, или пользователя помещения в многоквартирном доме составляет не более 10 рабочих дней со дня его получения, - сообщает комитет городского хозяйства.

ТСЖ направило ответ на обращение жителю заказным письмом, с превышением срока на один рабочий день.

Материалы проверки были направлены в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора Бурятии для составления протокола об административном правонарушении.

Мировой суд назначил ТСЖ наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
штраф ТСЖ

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