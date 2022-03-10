В Улан-Удэ суд оштрафовал ТЖС за задержку с письменным ответом

Один просроченный день обошёлся ТЖС в 150 тысяч рублей



Улан-удэнец обратился в управление муниципальной жилищной инспекции, когда не получил ответ на обращение от товарищества собственников жилья в положенный срок.



- По п. 36 постановления правительства России от 15.05.2013 № 416 срок для ответа на запрос или обращение собственника, или пользователя помещения в многоквартирном доме составляет не более 10 рабочих дней со дня его получения, - сообщает комитет городского хозяйства.



ТСЖ направило ответ на обращение жителю заказным письмом, с превышением срока на один рабочий день.



Материалы проверки были направлены в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора Бурятии для составления протокола об административном правонарушении.



Мировой суд назначил ТСЖ наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

