В России создали парфюмерную воду с ароматом Байкала

Название духов отсылает к данным о глубине озера



Бренд нишевой парфюмерии из России Mayme? создал парфюмерную воду с ароматом Байкала. Его назвали 1642 – именно столько метров составляет глубина знаменитого озера.



- 1642 – аромат про воспоминания, родом из детства на озере Байкал. Аккорд талой воды и озона окутывают вуалью прохладного апрельского бриза. Ноты чая и пачули согревают, а можжевельник и кедр придают аромату суровый сибирский нрав, - так в компании описали «байкальский» аромат.



Здесь же дали описание «нотам» аромата. В него вошли: талая вода, озоновые ноты, кедр, пачули, ягоды можжевельника, чай.



Флакон запакован в оригинальную коробочку, на которой изображён силуэт озера, а также прикреплён брелок с камнем.



Новинка продаётся на сайте компании. За 15 мл парфюмерную воду придётся заплатить четыре тысячи рублей.



