 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии работники лесоприёмного пункта трудились без медосмотров

В Бурятии работники лесоприёмного пункта трудились без медосмотров
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владельца оштрафовали

В пункте приёма и отгрузки древесины в селе Можайка Еравнинского района Бурятии прокуратура выявила нарушение закона в сфере обеспечения безопасных условий и охраны труда.

- Установлено, что пятеро работников лесоприёмного пункта трудились в качестве разнорабочих, а также рамщика, без прохождения обязательных медицинских осмотров. Кроме того, работников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении владельца пункта приёма и отгрузки древесины возбуждены дела об административных правонарушениях за допуск к работе без медосмотров и за нарушение требований охраны труда. Виновника оштрафовали. 
прокуратура пункт приема древесины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 24% годовых
ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 24% годовых
Бизнес, 09.03.2022
Клиентам предлагают доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции
Мастера из Бурятии представили свои изделия в Москве
Мастера из Бурятии представили свои изделия в Москве
Бизнес, 09.03.2022
XXXI выставка-ярмарка «Ладья-2022. Весенняя фантазия» завершилась в Москве
Читинка незаконно торговала шубами
Читинка незаконно торговала шубами
Бизнес, 09.03.2022
Стоимость обнаруженных в ходе рейда меховых изделий превысила 828 тысяч рублей
PepsiCo прекратит продажу напитков в России
PepsiCo прекратит продажу напитков в России
Бизнес, 09.03.2022
Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков
Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России
Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России
Бизнес, 09.03.2022
Ранее компания приостановила производство российских проектов
В Улан-Удэ 8 марта не замечено падения спроса на цветы
В Улан-Удэ 8 марта не замечено падения спроса на цветы
Бизнес, 08.03.2022
С раннего утра в цветочных магазинах довольно много посетителей. ФОТО
Названа причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию
Названа причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию
Бизнес, 05.03.2022
Компания объяснила приостановку поставок телефонов логистическими трудностями
В Ангарске директора компании обманули с новеньким Bentley
В Ангарске директора компании обманули с новеньким Bentley
Бизнес, 05.03.2022
Он потратил больше 20 млн рублей на неисправную машину
В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»
В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»
Бизнес, 04.03.2022
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца 
Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково
Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково
Бизнес, 04.03.2022
Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет
Улан-удэнская предпринимательница не повысила цены на свой товар
Улан-удэнская предпринимательница не повысила цены на свой товар
Бизнес, 04.03.2022
Она заявила, что ни в коем случае не стоит падать духом
Магазины продажи техники Apple re-Store возобновили работу в Москве
Бизнес, 03.03.2022
Накануне все они были закрыты без объяснения причин
H&M приостановил продажи в Улан-Удэ из-за ситуации на Украине
H&M приостановил продажи в Улан-Удэ из-за ситуации на Украине
Бизнес, 03.03.2022
H&M объявила о временной приостановке продаж в России
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 02.03.2022
Мероприятие состоится через неделю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^