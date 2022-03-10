Владельца оштрафовали
В пункте приёма и отгрузки древесины в селе Можайка Еравнинского района Бурятии прокуратура выявила нарушение закона в сфере обеспечения безопасных условий и охраны труда.
- Установлено, что пятеро работников лесоприёмного пункта трудились в качестве разнорабочих, а также рамщика, без прохождения обязательных медицинских осмотров. Кроме того, работников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении владельца пункта приёма и отгрузки древесины возбуждены дела об административных правонарушениях за допуск к работе без медосмотров и за нарушение требований охраны труда. Виновника оштрафовали.
В Бурятии работники лесоприёмного пункта трудились без медосмотров
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