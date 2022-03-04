Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково

Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет



Вступить в программу подготовки управленческих кадров для государственной службы «Муравьев-Амурский 2030» могут все желающие до 35 лет. Выпускниками станут порядка 50 человек.



- Уникальная программа реализуется при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. До 1 апреля нужно подать заявку на участие в программе «Муравьев-Амурский 2030» на сайте муравьевамурский-2030.рф. Победители конкурсного отбора не только пройдут обучение в Сколково, но и будут реализовывать реальные проекты на Дальнем Востоке в команде с опытными наставниками, - сообщает мэрия Улан-Удэ.



По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, «Муравьев-Амурский 2030» — один из самых важных проектов, запускаемых министерством. Его анонсировали на Восточном экономическом форуме, по нему провели большую подготовительную работу.



Лучшие практики собрали и объединили в годовой программе переподготовки - она состоит из нескольких модулей, которые пройдут на базе Дальневосточного Федерального Университета при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково, а также в регионах ДФО с полным погружением в работу этих регионов и решение оперативных проблем.



Все желающие с высшим образованием до 35 лет смогут пройти обучение бесплатно. По итогам аттестации выпускники получат диплом о переподготовке, войдут в резерв госслужащих, также им предложат варианты трудоустройства на государственную службу.

