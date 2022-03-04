 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково

Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет

Вступить в программу подготовки управленческих кадров для государственной службы «Муравьев-Амурский 2030» могут все желающие до 35 лет. Выпускниками станут порядка 50 человек.

- Уникальная программа реализуется при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. До 1 апреля нужно подать заявку на участие в программе «Муравьев-Амурский 2030» на сайте муравьевамурский-2030.рф. Победители конкурсного отбора не только пройдут обучение в Сколково, но и будут реализовывать реальные проекты на Дальнем Востоке в команде с опытными наставниками, - сообщает мэрия Улан-Удэ.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, «Муравьев-Амурский 2030» — один из самых важных проектов, запускаемых министерством. Его анонсировали на Восточном экономическом форуме, по нему провели большую подготовительную работу.

Лучшие практики собрали и объединили в годовой программе переподготовки - она состоит из нескольких модулей, которые пройдут на базе Дальневосточного Федерального Университета при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково, а также в регионах ДФО с полным погружением в работу этих регионов и решение оперативных проблем.

Все желающие с высшим образованием до 35 лет смогут пройти обучение бесплатно. По итогам аттестации выпускники получат диплом о переподготовке, войдут в резерв госслужащих, также им предложат варианты трудоустройства на государственную службу.
предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково
Управленцев для Дальнего Востока обучат бесплатно в Сколково
Бизнес, 04.03.2022
Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет
Улан-удэнская предпринимательница не повысила цены на свой товар
Улан-удэнская предпринимательница не повысила цены на свой товар
Бизнес, 04.03.2022
Она заявила, что ни в коем случае не стоит падать духом
Магазины продажи техники Apple re-Store возобновили работу в Москве
Бизнес, 03.03.2022
Накануне все они были закрыты без объяснения причин
H&M приостановил продажи в Улан-Удэ из-за ситуации на Украине
H&M приостановил продажи в Улан-Удэ из-за ситуации на Украине
Бизнес, 03.03.2022
H&M объявила о временной приостановке продаж в России
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 02.03.2022
Мероприятие состоится через неделю
Южнокорейская компания наказала предпринимателя в Бурятии
Южнокорейская компания наказала предпринимателя в Бурятии
Бизнес, 02.03.2022
Предприниматель продавала контрафактный товар
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 02.03.2022
Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав
Apple прекратила продажу техники в России
Apple прекратила продажу техники в России
Бизнес, 02.03.2022
Компания также ввела ограничения на Apple Pay и другие сервисы
Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%
Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%
Бизнес, 01.03.2022
За первые два месяца 2022 года общая сумма составила более 400 млрд рублей
Российские авиакомпании попытаются найти новых партнёров в условиях санкций
Российские авиакомпании попытаются найти новых партнёров в условиях санкций
Бизнес, 01.03.2022
Европа закрыла воздушное пространство для России
Глава Бурятии пообещал поддержку бизнесу
Глава Бурятии пообещал поддержку бизнесу
Бизнес, 28.02.2022
«Уверен, что со всем справимся», - высказался Алексей Цыденов
Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
Бизнес, 28.02.2022
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие банки обратились к своим клиентам
В Бурятии определись победители школы экологического предпринимательства
В Бурятии определись победители школы экологического предпринимательства
Бизнес, 28.02.2022
Завершилась учёба в экошколе в Тункинском районе
В Иркутской области сняли ограничения времени работы общепита
В Иркутской области сняли ограничения времени работы общепита
Бизнес, 28.02.2022
В регионе смягчили антиковидные ограничения
Поднявшая цены сеть магазинов техники пообещала их снизить
Поднявшая цены сеть магазинов техники пообещала их снизить
Бизнес, 28.02.2022
Ранее ритейлер DNS заявил о наценке товаров на 30 %

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^