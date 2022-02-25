 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк

Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Бизнес, 
Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк, как и ряд других российских компаний, в том числе и банков, был внесён в американский санкционный список. Правда, влияния на банк и его работу в России санкции не окажут, поскольку он не попал в список SDN, который означает максимально возможные ограничения – блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами.

- В случае Сбера ограничения накладываются лишь на корреспондентские счета банка, а значит не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри нашей страны. В принципе, банк может и далее вести дела с партнёрами из Соединённых Штатов, например, приобретать у них определённые товары, – объяснил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Согласен с коллегой и научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, который добавил, что, кроме того, карты Сбера продолжат работать за рубежом: ограничения наложены на корреспондентские счета, то есть нет никаких препятствий для свободного использования своих средств клиентами банка.

В Сбербанке отметили, что все его системы и офисы после включения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объёме. Введённые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, сообщили в банке.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк Сбер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Бизнес, 25.02.2022
Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов
Из Бурятию на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Из Бурятию на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Бизнес, 25.02.2022
Большая партия масла была изготовлена из сырья неизвестного происхождения
Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера
Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера
Бизнес, 24.02.2022
Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта
Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Бизнес, 24.02.2022
Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Бизнес, 24.02.2022
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Бизнес, 24.02.2022
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для торговых точек, участвующих в программах предоставления льготных средств технической реабилитации
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
Бизнес, 24.02.2022
Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Бизнес, 22.02.2022
Туроператор убрал мусор за своими туристами
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Бизнес, 22.02.2022
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Бизнес, 22.02.2022
Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Бизнес, 21.02.2022
Сбер перестроил процесс подготовки залоговых заключений по кредитным заявкам предпринимателей
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
Бизнес, 21.02.2022
На земле обнаружили строительный мусор и битый кирпич
В Бурятии частично отменили QR-коды
В Бурятии частично отменили QR-коды
Бизнес, 21.02.2022
Значительное послабление по QR-кодам принял в понедельник оперштаб
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
Бизнес, 21.02.2022
Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов
Сбербанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
Сбербанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
Бизнес, 21.02.2022
Сбер расширил возможности подачи заявки на оформление ипотеки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^