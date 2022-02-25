Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк

Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов



Сбербанк, как и ряд других российских компаний, в том числе и банков, был внесён в американский санкционный список. Правда, влияния на банк и его работу в России санкции не окажут, поскольку он не попал в список SDN, который означает максимально возможные ограничения – блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами.



- В случае Сбера ограничения накладываются лишь на корреспондентские счета банка, а значит не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри нашей страны. В принципе, банк может и далее вести дела с партнёрами из Соединённых Штатов, например, приобретать у них определённые товары, – объяснил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.



Согласен с коллегой и научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, который добавил, что, кроме того, карты Сбера продолжат работать за рубежом: ограничения наложены на корреспондентские счета, то есть нет никаких препятствий для свободного использования своих средств клиентами банка.



В Сбербанке отметили, что все его системы и офисы после включения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объёме. Введённые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, сообщили в банке.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

