За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов

В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян



За неделю, с 7 по 14 февраля, управление Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» выдало 20 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию.



При экспортных перевозках в Монголию отобрано 62 образца – 750 штук срезов цветов и 256 тонн сушёных и свежих овощей, фруктов, семян.



Карантинных вредных организмов не обнаружено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

