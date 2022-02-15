В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян
За неделю, с 7 по 14 февраля, управление Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» выдало 20 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию.
При экспортных перевозках в Монголию отобрано 62 образца – 750 штук срезов цветов и 256 тонн сушёных и свежих овощей, фруктов, семян.
Карантинных вредных организмов не обнаружено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
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