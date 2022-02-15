 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов

За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян

За неделю, с 7 по 14 февраля, управление Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» выдало 20 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию.

При экспортных перевозках в Монголию отобрано 62 образца – 750 штук срезов цветов и 256 тонн сушёных и свежих овощей, фруктов, семян.

Карантинных вредных организмов не обнаружено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. 
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Бизнес, 15.02.2022
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес, 14.02.2022
Протоколы составили на юридических лиц
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
Бизнес, 14.02.2022
В прошлом году было 12 победителей
В России будут маркировать электронику
В России будут маркировать электронику
Бизнес, 14.02.2022
Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
Бизнес, 12.02.2022
Свою работу предприятие начнёт уже в марте
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
Бизнес, 11.02.2022
Мобильные группы проверили 177 объектов за сутки
В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена
В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена
Бизнес, 11.02.2022
Желающего заняться «туалетным» бизнесом удалось найти с трудом
В Бурятии фермеры начнут выпускать консервированные яйца
В Бурятии фермеры начнут выпускать консервированные яйца
Бизнес, 11.02.2022
Экзотическое лакомство решили выпускать фермеры, у которых около пяти тысячи перепелов
Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве
Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве
Бизнес, 11.02.2022
Фраза «Я от дяди Баира» прижилась в столице России
«Газпром» обеспечит бесплатным газом Вечные огни
«Газпром» обеспечит бесплатным газом Вечные огни
Бизнес, 11.02.2022
Раньше за счёт компании Вечные огни горели в городах-героях и городах воинской славы
Сбер запустил доставку кредитных карт
Сбер запустил доставку кредитных карт
Бизнес, 11.02.2022
Сбербанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам
В Бурятии запустили туры по Байкалу на судне на воздушной подушке
В Бурятии запустили туры по Байкалу на судне на воздушной подушке
Бизнес, 10.02.2022
Судно на воздушной подушке позволит туристам побывать в тех местах Байкала, которые прежде были недоступны
В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
Бизнес, 10.02.2022
Для банкетных залов установлено несколько важных ограничений
МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
Бизнес, 10.02.2022
До конца года услуга станет доступной в Китае, Корее и США

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^