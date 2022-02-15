Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке

1. Общая информация 1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «Смартфон #БезПереплат» (далее – Акция). Акция заключается в приобретении участником Акции устройств, участвующих в Акции (далее - Устройства), в салонах продаж МегаФона на настоящих Условиях. 1.2. Организаторы Акции – ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585), АО «МегаФон Ритейл» (ОГРН 1027809220317), АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281). 1.3. Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон». 1.4. Приобретение Устройств в рамках Акции доступно в салонах продаж АО «МегаФон Ритейл» (далее – Салоны продаж). 1.5. Участник – физическое лицо, абонент ПАО «МегаФон», с которым на момент начала участия в Акции заключен договор об оказании услуг связи «МегаФон» (далее – Договор) и который приобрел в Салонах продаж Устройство (указанное в пункте 1.8), а также выполнил условия Акции (пункт 2.1). 1.6. Акция проводится в период с 07.02.2022 года по 31.12.2022 года. 1.7. Под Рассрочкой понимается заключение кредитного договора между Участником акции и АО «Тинькофф Банк» (лицензия №2673 от 24.03.2015). 1.8. Устройства, участвующие в акции: 1.8.1. Смартфоны Apple; 1.8.2. Смартфоны Samsung; 1.8.3. Смартфоны Huawei; 1.8.4. Смартфоны Xiaomi; 1.8.5. Смартфоны Honor; 1.8.6. Смартфоны realme; 1.8.7. Смартфоны Oppo; 1.8.8. Смартфоны Vivo; 1.8.9. Смартфоны ZTE. Актуальная цена Устройств, участвующих в Акции, представлена в Салонах продаж. 1.9. Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор: 1.9.1. не участвовать в Акции и приобрести Устройство по розничной цене без участия в Акции (п. 1.8), а также без принятия обязанностей соблюдения настоящих Условий; либо 1.9.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия в полном объеме и приобрести Устройство по цене в рамках Акции (п. 2.1.1). 2. Описание Акции 2.1. В рамках Акции Участник: 2.1.1. приобретает комплект: - в Рассрочку Устройство, указанное в п.1.8, абонемент на 12 месяцев на тариф «Без переплат. Всё», «Без переплат. Максимум», «VIP», «Премиум», опция «Гигатека». Стоимость комплекта по Акции равна стоимости Устройства смартфон и абонемента. 2.1.2. подключает тариф, указанный в п.2.1.1 Условий в соответствии с выбранной моделью Устройства или предоставляет один абонентский номер «МегаФон» с одним из указанных тарифов. В случае если предоставленный абонентский номер подключен к архивной линейке #Без переплат, необходим переход на тариф из действующей линейки. Условия тарифов размещены на интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru 2.1.3. Подключает опцию «Абонемент по рассрочке #БезПереплат» (далее – Абонемент) для одного абонентского номера. 2.2. Абонемент подключается Участникам Акции на тарифных планах линейки, указанных в п. 2.1.1 Условий: 2.2.1. Срок действия Абонемента – 358 дней с момента подключения опции (Расчетный период). Датой начала действия Абонемента является число, следующее за датой в которое он был подключен. 2.2.2. В день подключения Абонемента списывается абонентская плата для новых Абонентов за первые 15 (пятнадцать) дней согласно условиям тарифа и стоимость абонемента в момент подключения за весь период. На следующий день абонентская плата по подключенному тарифу обнуляется. Далее, через 30 дней, в течение Расчетного периода, абонентская плата в соответствии с действующим тарифным планом Участника Акции обнуляется. 2.2.3. По истечении Срока действия Абонемента, а также в случаях перехода на другие тарифные планы отличные от указанных в п. 2.1.1 Условий опция отключается автоматически. В случае расторжения (отказа Участника от исполнения или в иных случаях прекращения) Договора, денежные средства за оплату Опции возврату не подлежат. 2.2.4. Абонемент применяется для публичных условий тарифных планов. Все существующие скидки на абонентском номере перестают действовать при подключении Абонемента, новые не подключаются. 2.2.4.1. Если на абонентском номере подключена процентная скидка на абонентскую плату, при подключении Абонемента, данная скидка продолжит действовать на прежних условиях после окончания срока действия Абонемента. 2.3. Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 – 2.2 настоящих Условий, означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися офертой, адресованной Участникам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора. 2.4. Опция «Гигатека» предоставляется бесплатно на 60 дней, отключается автоматически по истечении этого срока или при смене Участником тарифа на тот, что не указан в п. 2.1.1 Условий. В рамках опции Участнику Акции доступно 100 ГБ трафика в месяц, действующего по всей России, 100 фильмов и 100 каналов в МегаФон ТВ. 2.5. Устройство в рамках Акции может быть приобретено только в Рассрочку. Кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк». Сумма кредита: от 3 000 до 200 000 рублей; срок кредита – 15 месяцев/20 месяцев, первый взнос 0% от стоимости товара. 2.6. Участник, оформивший Рассрочку в рамках Акции согласно Условиям, после списания двенадцатого ежемесячного платежа и до наступления даты списания тринадцатого по кредитному договору Участник акции вправе заключить договор купли-продажи Б/У устройства с Покупателем в случае согласия Покупателя с оценкой Б/У устройства. 2.6.1. Стоимость Б/У устройства определяется Продавцом в соответствии с пунктом о стоимости Б/У устройств согласно таблице:



2.6.2. Участник Акции вправе использовать стоимость Б/У устройства в счет погашения долга по договору, заключенному с кредитной организацией в рамках Акции. Стоимость Б/У устройства перечисляется Организатором Акции в счет исполнения кредитного Договора Участника Акции. 2.7. Участник Акции вправе заключить договор с Кредитной организацией на приобретение нового Товара. Сумма, за которую выкуплено Б/У устройство может быть использовано в качестве дополнительной скидки при покупке товара в кредит за полный расчет. 3. Последствия нарушения настоящих Условий 3.1.Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать Устройство в соответствии с настоящими Условиями. 4. Ограничения 4.1. На Устройства, участвующие в Акции, не распространяются иные скидки по другим акциям в салонах продаж. 4.2. Один абонентский номер может быть Участником Акции только один раз. 4.3. На момент приобретения Устройства абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты при утрате. 4.4. В случае возврата Участником приобретенного Устройства (неисправность Устройства), услуги связи оплачиваются в соответствии с настоящими Условиями и действующим тарифным планом Участника. В случае возврата Устройства Участнику возвращаются средства, уплаченные за устройства в рамках Акции. 4.5. Для участия в Акции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 4.6. В Акции не могут принимать участия юридические лица. 4.7. В Акции могут принять участие только те клиенты, которые получили одобрение от банка на оформление Рассрочки. 4.8. В акции участвуют только определенные Устройства. 4.9. Скидка не предоставляется на SIM-карты, тарифные планы и товары исключения. 5. Заключительные положения 5.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru. 5.2. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и/или в информационное сообщение в социальной сети без предварительного уведомления Участников Акции как до начала проведения Акции, так и в любой момент после начала ее проведения. Участник уведомляется об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru за 3 (три) дня до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении. 5.2. Все цены указаны с НДС.



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