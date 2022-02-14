На льду Байкала откроют ресторан

У мыса Бурхан можно будет поесть в ледовом общепите



Два крупных события зимнего туристического сезона состоятся скоро на байкальском острове Ольхон. Это фестиваль культуры, творчества, спорта Olkhon Ice Fest (0+) и открытие первого ресторана на льду.



- Ресторан – это эксклюзивное сочетание дикой природы, легендарного байкальского льда и высокой гастрономии. Наши шефы Александр Перепечкин и Иван Толстихин готовы удивлять новыми авторскими сетами. В их основе: элементы национальной кухни и местные редкие продукты, - сообщается в аккаунте ресторана в соцсети.



По словам шеф-поваров, ледовый ресторан откроется в феврале уже во второй раз. Организаторы начали готовиться к его открытию ещё летом прошлого года. В этом сезоне ресторан ожидает получить ещё больший трафик. Гостей обещают удивлять блюдами местной кухни.



В ресторан на льду Байкала нужно успеть, пока не растаял лёд легендарного озера.



19 февраля в посёлке Хужир на площадке фестиваля Olkhon Ice Fest будет работать ледовый общепит.

