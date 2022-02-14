У мыса Бурхан можно будет поесть в ледовом общепите
Два крупных события зимнего туристического сезона состоятся скоро на байкальском острове Ольхон. Это фестиваль культуры, творчества, спорта Olkhon Ice Fest (0+) и открытие первого ресторана на льду.
- Ресторан – это эксклюзивное сочетание дикой природы, легендарного байкальского льда и высокой гастрономии. Наши шефы Александр Перепечкин и Иван Толстихин готовы удивлять новыми авторскими сетами. В их основе: элементы национальной кухни и местные редкие продукты, - сообщается в аккаунте ресторана в соцсети.
По словам шеф-поваров, ледовый ресторан откроется в феврале уже во второй раз. Организаторы начали готовиться к его открытию ещё летом прошлого года. В этом сезоне ресторан ожидает получить ещё больший трафик. Гостей обещают удивлять блюдами местной кухни.
В ресторан на льду Байкала нужно успеть, пока не растаял лёд легендарного озера.
19 февраля в посёлке Хужир на площадке фестиваля Olkhon Ice Fest будет работать ледовый общепит.
На льду Байкала откроют ресторан
Бизнес, Фото:
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