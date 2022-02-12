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В Чите откроется завод железобетонных конструкций

В Чите откроется завод железобетонных конструкций
Бизнес,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Свою работу предприятие начнёт уже в марте

В Забайкальском крае появится новый завод железобетонных конструкций. Новое здание возведено по адресу Ивановский проезд, 12 в Чите. Сейчас там ведутся отделочные работы.

- Из нашего фонда развития промышленности Забайкалья (ФРП) мы выделили 50 миллионов рублей. Ещё 95 миллионов выделил федеральный ФРП. Конечно, и сами владельцы завода вложили огромные средства. И вот сегодня большое производство практически на старте,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

За счёт средств ФРП было приобретено технологическое, электрическое и котельное оборудование, изготовлен проект и построено производственное и административно-бытовое здания.

Завод будет выпускать более тридцати видов железобетонных конструкций. Объём производства составит 28 тысяч кубических метров железобетонных конструкций в год. Сейчас в здании, помимо отделочных работ, начинается запуск технологических линий. Благодаря открытию завода появится более 65 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Чита завод промышленность строительство

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