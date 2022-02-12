В Чите откроется завод железобетонных конструкций

Бизнес, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Свою работу предприятие начнёт уже в марте



В Забайкальском крае появится новый завод железобетонных конструкций. Новое здание возведено по адресу Ивановский проезд, 12 в Чите. Сейчас там ведутся отделочные работы.



- Из нашего фонда развития промышленности Забайкалья (ФРП) мы выделили 50 миллионов рублей. Ещё 95 миллионов выделил федеральный ФРП. Конечно, и сами владельцы завода вложили огромные средства. И вот сегодня большое производство практически на старте,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



За счёт средств ФРП было приобретено технологическое, электрическое и котельное оборудование, изготовлен проект и построено производственное и административно-бытовое здания.



Завод будет выпускать более тридцати видов железобетонных конструкций. Объём производства составит 28 тысяч кубических метров железобетонных конструкций в год. Сейчас в здании, помимо отделочных работ, начинается запуск технологических линий. Благодаря открытию завода появится более 65 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

