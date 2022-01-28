Сбер продолжает обновление офисов в Бурятии

Бизнес, Фото: пресс-служба Бурятского отделения Сбербанка

Второй офис сбербанка нового формата открыт для обслуживания клиентов в Улан-Удэ на проспекте Победы, 10



В офисе созданы условия по предоставлению обслуживания физических лиц:



- в банкоматах офиса возможно обслуживание клиента без паспорта, с помощью данных биометрии. Снять деньги возможно как по карте или смартфону, так и бесконтактно - с помощью голосового помощника или просто «по улыбке» — на устройствах самообслуживания доступна система распознавания лиц;



- пространство офиса, как и в обновлённом отделении на проспекте Строителей, 18, - открытое и безбарьерное. В оснащении сотрудников банка есть портативные планшеты для обслуживания клиентов в любой локации операционного зала. Офис также оборудован для обслуживания маломобильных посетителей;



- для детей создана игровая зона с возможностью просмотра видеоконтента;



- отделение оборудовано специальной демонстрационной полкой, где можно протестировать гаджеты от Сбера;



- можно отправить и получить посылку через СберЛогистику, подключиться к мультимедийному сервису, получить специальное предложение и т.д.



Как сообщает пресс-служба Бурятского отделения Сбербанка, количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти.



- Первый офис нового формата начал работу в Улан-Удэ в прошлом году на проспекте Строителей, 18. Мы планируем постепенный переход всех офисов к новому формату, это произойдёт повсеместно, по нашим расчётам – в течении 5-6 лет. Переформатирование офисов – это логичное продолжение трансформации бренда Сбера. Сейчас в офисах нового типа жители Бурятии могут получить не только традиционные финансовые банковские услуги, но и познакомиться с экосистемой Сбера – увидеть в действии новые девайсы и уже после принять решение о покупке, получить или отправить посылку, или просто провести встречу. Офис и новый внешний вид сотрудников располагает на дружескую атмосферу и создаёт комфортную среду, которая соответствует всем современным требованиям и объединяет лучшие практики онлайн и офлайн работы, - рассказал управляющий бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

