Предприятие незаконно рубило сосны
Судебные приставы города Черемхово взыскали с предприятия ущерб, причинённый лесному фонду, в размере 26,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Предприятие, зарегистрированное в городе Черемхово, занималось рубкой деревьев в лесничестве Куйтунского района без оформления необходимых документов — декларации, проекта освоения лесов.
Согласно расчёту, произведенному территориальным управлением министерства лесного комплекса региона, ущерб в результате незаконной рубки сосен на площади 35,8 га составил 26,5 млн рублей. Суд постановил взыскать сумму ущерба с организации в пользу Куйтунского района.
О возбуждении исполнительного производства приставы уведомили директора фирмы. Оценив серьёзность положения, он перечислил деньги на счёт отделения судебных приставов. 26,5 млн рублей направлены муниципальному образованию.
В Иркутской области с предприятия взыскали 26 млн за незаконные рубки
Бизнес, Фото:
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