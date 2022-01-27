В Иркутской области с предприятия взыскали 26 млн за незаконные рубки

Предприятие незаконно рубило сосны



Судебные приставы города Черемхово взыскали с предприятия ущерб, причинённый лесному фонду, в размере 26,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Предприятие, зарегистрированное в городе Черемхово, занималось рубкой деревьев в лесничестве Куйтунского района без оформления необходимых документов — декларации, проекта освоения лесов.



Согласно расчёту, произведенному территориальным управлением министерства лесного комплекса региона, ущерб в результате незаконной рубки сосен на площади 35,8 га составил 26,5 млн рублей. Суд постановил взыскать сумму ущерба с организации в пользу Куйтунского района.



О возбуждении исполнительного производства приставы уведомили директора фирмы. Оценив серьёзность положения, он перечислил деньги на счёт отделения судебных приставов. 26,5 млн рублей направлены муниципальному образованию.

