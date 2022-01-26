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Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите

Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Новый объект будет вводиться в несколько этапов, начиная с 2023 года

Первый современный картинг-центр в Чите построит новый резидент территории опережающего развития «Забайкалье». Планируется, что прокат картов, школа картинга и автошкола будут работать по сниженным ценам благодаря льготам, доступным в режиме ТОР. Также здесь собираются принимать спортивные и городские мероприятия и размещать туристов, в том числе из Китая.

В Чите появится специализированная спортивная трасса, крытый картодром, кафе, гостиница и торговый центр с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации инвестиционного проекта. Картинг-центр будет вводиться в несколько этапов со второго квартала 2023 года по третий квартал 2025 года, он сможет принимать до 10 тысяч посетителей в год.

- На первом этапе будет построена трасса открытого картодрома протяжённостью 1,22 километра, автосервис, офис компании и вспомогательные помещения. Второй этап предполагает возведение главного здания – спортивного комплекса с кафе, гостиницей, раздевалками и зонами инструктажа, обучающими классами. Также будет выполнено устройство инфраструктуры и благоустройство территории, включающее строительство трибун и парковок для клиентов и персонала. Здание крытого картодрома и торговый центр будут созданы на третьем этапе, - рассказал директор ООО «Масма-Драйв» Владимир Забелин.

Он отметил, что новый спортивный комплекс позволит развивать в регионе технические виды спорта среди детей, подростков и взрослых, обучать их вождению автомобиля и картингов, а также повысит обеспеченность Забайкальского края рекреационными ресурсами.

Инвестиции в проект, по соглашению с единым институтом развития – корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, составят около 80 млн рублей. Будет трудоустроено 43 жителя Забайкалья.

- Привлечь данного инвестора в регион удалось благодаря расширению границ ТОР «Забайкалье» и предоставлению двух земельных участков под проект, - пояснила директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» (дочернее общество КРДВ) Дина Архипенко.

На сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 36. Общий объём заявленных инвестиций превышает 200,9 млрд рублей, создаётся более 10,2 тыс. рабочих мест. Резиденты фактически вложили 79,8 млрд рублей и создали 2,3 тыс. рабочих мест, полностью реализовали семь проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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