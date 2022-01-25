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В России обновлены все рекорды по безналичным платежам

В России обновлены все рекорды по безналичным платежам
Бизнес, 
В 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России

Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвёртого квартала впервые превысила 60%. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и «Платформы ОФД», через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций по картам. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчёты.

Наиболее «безналичными» регионами страны в IV кв. 2021 г. стали Ненецкий АО (73,9%), Республика Саха (68,9%) и Республика Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота – Республика Тыва (+8,4 п.п. за год).

Во всех 100 городах, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

Продолжает активно расти доля безналичного торгового оборота на Северном Кавказе. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии прирост составил соответственно 6,1 п.п. и 5,6 п.п. по сравнению с IV кв. 2020 г.

По данным «Платформы ОФД», онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает и рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных и сетевых магазинах.

Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и конечно, предоставляя удобство оплаты безналичными способами.

Исключением из общего тренда по-прежнему являются сегменты «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника».

Справка

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