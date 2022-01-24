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В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов

В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии провели вечерний рейд по барам и клубам

В ходе пятничного рейда, прошедшего в Улан-Удэ 21 января, мобильные группы проверили 24 объекта и зафиксировали три нарушения, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

- Так, за отсутствие проверки QR-кодов на входе были составлены протоколы на должностное лицо бара «Свежий розлив» по улице Октябрьская и юрлицо - кафе Roll and roll по улице Смолина. За нарушение масочного режима составлен протокол на должностное лицо клуб-бара «69» по улице Ключевская, - сообщает мэрия.

С апреля 2020 года в ходе таких рейдов составлено 4323 административных протоколов, из них: 2263 пришлись на физические лица, 1549 – на должностные и еще 511 протоколов было составлено на юрлица.

Гражданам за несоблюдение санэпидрежима грозит предупреждение или наложение штрафа до 1,5 тысяч рублей; должностным лицам до 7,5 тысяч рублей; юридическим – до 25 тысяч рублей.
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