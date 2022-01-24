В столице Бурятии провели вечерний рейд по барам и клубам
В ходе пятничного рейда, прошедшего в Улан-Удэ 21 января, мобильные группы проверили 24 объекта и зафиксировали три нарушения, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.
- Так, за отсутствие проверки QR-кодов на входе были составлены протоколы на должностное лицо бара «Свежий розлив» по улице Октябрьская и юрлицо - кафе Roll and roll по улице Смолина. За нарушение масочного режима составлен протокол на должностное лицо клуб-бара «69» по улице Ключевская, - сообщает мэрия.
С апреля 2020 года в ходе таких рейдов составлено 4323 административных протоколов, из них: 2263 пришлись на физические лица, 1549 – на должностные и еще 511 протоколов было составлено на юрлица.
Гражданам за несоблюдение санэпидрежима грозит предупреждение или наложение штрафа до 1,5 тысяч рублей; должностным лицам до 7,5 тысяч рублей; юридическим – до 25 тысяч рублей.
В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии провели вечерний рейд по барам и клубам
Новые ограничительные меры коснулись школ, вузов, банкетных залов, общепита и пр.
Гендиректор Дмитрий Гармаев ответил на вопросы по поводу желаемых рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь
Авиакомпания выплатила 30 тысяч рублей
Бизнес предпринимательницы стартовал с декретных денег – 30 тысяч рублей
Действия владелицы общепита были незаконны
Сбербанк в Улан-Удэ на базе ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» реализовал «Кампусный проект»
Доля выпускаемых в digital-каналах дебетовых СберКарт в Сбербанке в 2021 году выросла до 36%
Инвестор заявил, что в строительство планируется вложить 11 млрд рублей
20 января состоялся первый рейс
Тарифы могут подорожать на 10%
Возбуждено административное дело
Открытие цеха запланировано на первый квартал этого года
Бренд Джиды - боргойская баранина подавалась к царскому столу
Внутри каждой открытки – доброе благопожелание на бурятском