В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов

В столице Бурятии провели вечерний рейд по барам и клубам



В ходе пятничного рейда, прошедшего в Улан-Удэ 21 января, мобильные группы проверили 24 объекта и зафиксировали три нарушения, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



- Так, за отсутствие проверки QR-кодов на входе были составлены протоколы на должностное лицо бара «Свежий розлив» по улице Октябрьская и юрлицо - кафе Roll and roll по улице Смолина. За нарушение масочного режима составлен протокол на должностное лицо клуб-бара «69» по улице Ключевская, - сообщает мэрия.



С апреля 2020 года в ходе таких рейдов составлено 4323 административных протоколов, из них: 2263 пришлись на физические лица, 1549 – на должностные и еще 511 протоколов было составлено на юрлица.



Гражданам за несоблюдение санэпидрежима грозит предупреждение или наложение штрафа до 1,5 тысяч рублей; должностным лицам до 7,5 тысяч рублей; юридическим – до 25 тысяч рублей.

