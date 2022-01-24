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Гендиректор аэропорта Улан-Удэ объяснил отсутствие рейса в Петербург

Гендиректор аэропорта Улан-Удэ объяснил отсутствие рейса в Петербург
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректор Дмитрий Гармаев ответил на вопросы по поводу желаемых рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь

Генеральный директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев дал развёрнутые ответы на вопросы пассажиров о возможности запуска прямых рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Симферопол и другие крупные города. Гармаев активный пользователей соцсетей, где охотно отвечает на комментарии и запросы от пассажиров. Четырёхминутное видео Дмитрий Гармаев разместил на своей странице в Instagram.

 
В первую очередь он объяснил, что открытие рейса – это не прерогатива аэропорта, а инициатива авиакомпаний. Для них запуск новых маршрутов – определённый риск, поскольку убытки в случае неудачи будут «многомиллионными».

- Поэтому авиакомпания очень аккуратно анализирует все данные, а аэропорт ей уже как можно больше и объёмнее помогает. Мы всегда занимаем активную позицию, помогаем открывать авиакомпании их рейсы, - заверил гендиректор аэропорта.

Но открыть рейс не так просто. Для этого аналитики собирают большое количество данных, на основании которых решается судьба открытия того или иного рейса.

- Конечно же, не делается, когда пальцем в небо тыкают и говорят, что рейс обязательно полетит. Анализируются данные, данные Big Data, исторические справки, анализируются пассажиропотоки по наземному транспорту… Всё это консолидируется и делается прогноз – будет пассажиропоток или нет. Самое главное – понимать, что если постоянный пассажиропоток будет меньше, чем 50-60% от количества кресел, то авиакомпания начнёт нести убытки. И, конечно же, закроет рейс, оставшись в минусах, - пояснил Дмитрий Гармаев.

Далее он отметил, что для такого небольшого города, как Улан-Удэ, перспективнее другая модель развития авиаперевозок,

- Город Улан-Удэ – это небольшой город. И для него самая лучшая модель, которая работает – это хабовая модель. Когда рейсы долетают до крупного транзитного хаба, у которого очень много стыковок, там стыкуются, пассажиры консолидируются, например, уже из Улан-Удэ, Томска, Кемерово, и летят по другим западным направлениям, таким как Сочи, Симферополь и так далее. Это самая действенная модель. Поэтому сейчас международный аэропорт «Байкал» нацелен на то, чтобы развить свою хабовую сеть, - продолжил Дмитрий Гармаев.

По его словам, для аэропорта «Байкал» самый крупный хаб – это рейсы Улан-Удэ – Москва и Улан-Удэ – Новосибирск. На достигнутом останавливаться не собираются.

- В этом году мы хотим раскрутить Улан-Удэ – Красноярск, Улан-Удэ – Екатеринбург, а также восточные хабы страны: это Улан-Удэ – Владивосток и Улан-Удэ – Хабаровск. Вот это стратегическое направление нашего аэропорта в ближайшее время. Нам необходимо добиться того, чтобы у нас были ежедневные рейсы по этим направлениям. И тогда вы, как наши пассажиры, сможете воспользоваться десятками, сотнями стыковок, которые идут из этих аэропортов. И поверьте, этот билет будет дешевле, чем прямой, например, Улан-Удэ – Санкт-Петербург, - отметил Дмитрий Гармаев.

Он обратился к пассажирам с просьбой летать чаще и тем самым внести свой вклад в развитие воздушной транспортной сети.

- Поэтому просим вас о помощи, о содействии. Летайте больше в 2022 году, пользуйтесь стыковочными рейсами, смотрите рейсы на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний. В этом году мы открываем несколько интересных направлений, в том числе Улан-Удэ – Красноярск, я очень на него рассчитываю, Улан-Удэ – Екатеринбург, такая ласточка. Ну, конечно же, дальневосточная авиакомпания: Улан-Удэ – Хабаровск и Улан-Удэ – Владивосток. Поэтому стратегически мы развиваемся правильно. Наша главная задача, чтобы вы летали безопасно и максимально выгодно для вас. Поэтому все через хабы, все на рейс! – заключил Дмитрий Грамаев.


авиаперевозки Санкт-Петербург Аэропорт "Байкал"

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