Карта Сбера – как пропуск к знаниям

Сбербанк в Улан-Удэ на базе ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» реализовал «Кампусный проект»



20 января состоялся торжественный запуск системы. В мероприятии приняли участие директор Бурятского Лесопромышленного колледжа Гурожап Цэдашиев, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин, заместитель директора по учебной работе Людмила Середина, председатель родительской общественности Элла Цыренова, председатель совета студенческого самоуправления Эржена Митыпова, а также студенты колледжа.



«Кампусный проект» Сбербанка предполагает создание технологичной экосистемы, с помощью которой студенты, преподаватели и другие сотрудники колледжа могут использовать банковскую карту для проведения платёжных операций, получения зарплаты, стипендии и для организации доступа граждан во все инфраструктурные подразделения учебного заведения. В рамках сотрудничества с ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» Сбер выпустил более 1000 кампусных карт платёжной системы МИР. Их обслуживание для всех участников проекта бесплатно.



- Сегодня мы с большим удовольствием открываем совместный кампусный проект в лесопромышленном колледже. Мы погружаем студентов и преподавателей в часть экосистемы Сбера, в которой, надеемся, пользователи кампусных карт найдут для себя интересные и полезные решения. Проект существенно упрощает и автоматизирует различные процессы, такие как пропускной контроль, учёт рабочего времени и посещаемости занятий, значительно экономит время всех участников и, конечно, повышает качество системы безопасности учебного заведения. Кампусная карта станет универсальным ключом не только в учебное заведение, но и к банковским продуктам. Мы благодарим руководство колледжа за оказанное нам доверие для реализации данного проекта и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - заявил заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин.



- Благодаря кампусному проекту Сбербанка мы решаем одну из главных задач – это безопасность учебного заведения и наших учащихся. Это большой и значимый проект для нас. В будущем мы планируем совместно с банком развивать цифровую и финансовую грамотность студентов и преподавателей колледжа, - рассказал директор Бурятского лесопромышленного колледжа Гурожап Цэдашиев.



Для держателей кампусных карт могут быть доступны все онлайн-сервисы Сбербанка. Карты оснащены бесконтактной технологией.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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