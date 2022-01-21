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«Ъ»: Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов

«Ъ»: Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов
Бизнес,  Фото:pexels.com
Тарифы могут подорожать на 10%

Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Коммерсантъ», который проанализировал три источника на рынке связи.

- Такой вопрос действительно рассматривается. Абонентов предупредят заранее и у них будет возможность выбрать дополнительные бонусы или сменить тарифный план, - рассказали «Ъ» в пресс-службе «Вымпелкома» («Билайн»).

Отмечается, что подорожание тарифов связано ростом стоимости содержания и строительства сетей, а также дополнительными расходами, которых требуют исполнение «закона Яровой» по хранению данных и другие предписания регулятора.

Ранее федеральные СМИ уже анонсировали, что в новом году сотовая связь может подорожать на восемь-десять процентов. По словам экспертов, это вынужденная мера, вызванная ростом расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

сотовая связь

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