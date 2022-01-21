Тарифы могут подорожать на 10%
Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Коммерсантъ», который проанализировал три источника на рынке связи.
- Такой вопрос действительно рассматривается. Абонентов предупредят заранее и у них будет возможность выбрать дополнительные бонусы или сменить тарифный план, - рассказали «Ъ» в пресс-службе «Вымпелкома» («Билайн»).
Отмечается, что подорожание тарифов связано ростом стоимости содержания и строительства сетей, а также дополнительными расходами, которых требуют исполнение «закона Яровой» по хранению данных и другие предписания регулятора.
Ранее федеральные СМИ уже анонсировали, что в новом году сотовая связь может подорожать на восемь-десять процентов. По словам экспертов, это вынужденная мера, вызванная ростом расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.
«Ъ»: Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 21.01.2022
Возбуждено административное дело
Открытие цеха запланировано на первый квартал этого года
Бренд Джиды - боргойская баранина подавалась к царскому столу
Внутри каждой открытки – доброе благопожелание на бурятском
Общая сумма финансирования составит более 3,8 млрд рублей
Участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories
Объявление написано в духе времени
Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги ипотечного кредитования в 2021 году
Директору внесено прокурорское представление
Водителя оштрафовали на три тысяч рублей
Специальные жилые комнаты и изменения в отеле появились для людей с ограниченными возможностями здоровья в Чите
Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»
Нарушителям грозят штрафы
Гендиректор аэропорта «Байкал» ответил на просьбы о новых рейсах
Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам