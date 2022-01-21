Возбуждено административное дело
В пиломатериалах, принадлежащих улан-удэнской компании «Векторъ», обнаружили живую личинку малого чёрного елового усач. Организация не уведомила управление Россельхознадзора об обнаружении карантинного вредного организма, что является нарушением законодательства в сфере карантина растений.
Хранение заражённой подкарантинной продукции запрещается.
- В отношении должностного лица ООО «Векторъ» возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ в пиломатериалах нашли живую личинку вредителя
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