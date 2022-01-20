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Сбер профинансирует строительство 10 новых школ в Республике Бурятия

Сбер профинансирует строительство 10 новых школ в Республике Бурятия
Бизнес, 
Общая сумма финансирования составит более 3,8 млрд рублей

В 2022 году в Бурятии появится 10 новых школ, строительство которых профинансирует Сбер в рамках государственной программы «Развитие образования». Общая сумма финансирования составляет более 3,8 млрд рублей.

Строительство школ запланировано в г. Улан-Удэ (4 объекта), у. Нур-Селение, с. Нижняя Иволга, с. Поселье, с. Иволгинск, с. Нижний Саянтуй и с. Сотниково. В общей сложности новые школы обеспечат более 2,5 тысяч учебных мест для школьников региона.

- Строительство школ — это важный и нужный социальный проект. Возведение школ пройдет в рамках концессионных соглашений, которые являются эффективным инструментом при строительстве социально-значимых объектов. Мы, как банк, рады быть причастными к развитию образовательной сферы в республике. С расширением города и ближайших районов, наблюдается дефицит мест в школах, и, скорей всего, в ближайшие несколько лет он будет только нарастать. С помощью софинансирования и банковской поддержки, благодаря программе «Развитие образования» в ближайшие три года появятся десятки тысяч новых учебных мест, и не только в Бурятии, но и в других регионах России, – заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

- Новое строительство сразу 10 школ в нашей республике – это, безусловно, большой шаг к тому, чтобы ликвидировать третью смену обучения и повысить качество образования. Благодаря тому, что глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым на Петербургском международном экономическом форуме в июне прошлого года, Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, подписавших соглашения с концессионером для строительства учебных заведений, - поделился врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Кредитные договоры на строительство школ подписаны с дочерними обществами ООО «ПроШкола». Распоряжением правительства РФ они определены концессионером, с которым субъекты и муниципалитеты могут без проведения конкурса заключать концессионные соглашения, направленные на реализацию проектов по строительству общеобразовательных школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В соответствии с государственной программой из федерального бюджета предоставляются субсидии, направленные на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов, предусматривающих создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк Бурятия

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