Участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), вводит функцию платной подписки. Она позволит пользователям монетизировать контент, сообщает «Коммерсант».
- Подписки позволяют авторам монетизировать контент и становиться ближе к своим подписчикам благодаря эксклюзивным возможностям,— сообщил в своем Twitter глава социальной сети Адам Моссери.
Он отметил, что участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories.
Кроме того, у авторов такого контента появится возможность видеть значок платной подписки, который будет расположен рядом с названиями профилей подписчиков.
Сейчас новую функцию тестируют в США. По словам Моссери, в ближайшее время функцией смогут пользоваться жители других стран, уточняет «Ъ».
В Instagram появилась функция подписки для монетизации контента
Бизнес, Фото:
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