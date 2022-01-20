В Instagram появилась функция подписки для монетизации контента

Участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories



Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), вводит функцию платной подписки. Она позволит пользователям монетизировать контент, сообщает «Коммерсант».



- Подписки позволяют авторам монетизировать контент и становиться ближе к своим подписчикам благодаря эксклюзивным возможностям,— сообщил в своем Twitter глава социальной сети Адам Моссери.



Он отметил, что участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories.



Кроме того, у авторов такого контента появится возможность видеть значок платной подписки, который будет расположен рядом с названиями профилей подписчиков.



Сейчас новую функцию тестируют в США. По словам Моссери, в ближайшее время функцией смогут пользоваться жители других стран, уточняет «Ъ».



