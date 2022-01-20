 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ продаётся «идеальное место для самоизоляции»

В Улан-Удэ продаётся «идеальное место для самоизоляции»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Объявление написано в духе времени

В Бурятии выставили на продажу участок площадью более 108 тысяч квадратов на Спиртзаводской трассе. Объявление написано в духе времени. Огромный участок земли назвали «идеальным местом для самоизоляции».

Его площадь составляет 108 631 кв.м. На этом участке разрешено строить жилье и размещение производства.

Место для самоизоляции предлагает некоммерческий фонд. Его стоимость превышает 2 млн. рублей. Стоимость участка по сравнению с другими намного дороже.

Отметим, с началом пандемии в Бурятии люди стремились покинуть квартиры и пожить на природе в частных домах. Увеличивался спрос на аренду дач.

Аналитики Циан, подводя итоги года на загородном рынке, зафиксировали в 2020 году повышенный интерес к покупке жилья в пригородах. Пик потенциального спроса (число просмотров объявлений на сайте cian.ru) пришёлся на начало режима самоизоляции, но носил он, скорее, эмоциональный характер - далеко не все те, кто смотрели варианты загородных домов, в результате приобретали их.

- В 2021 году на рынке загородной недвижимости уже не наблюдалось того ажиотажа, который имел место в 2020 году. Спрос стал более предметным - просматривать объявления о продаже домов стали только те, кто собирается приобретать недвижимость. Часть потенциального спроса, за счёт значительного роста цен на дома, сместилась в сегмент земельных участков, к тому же теперь на строительство дома можно взять ипотеку, - говорит руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.
самоизоляция земельные участки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 5000 семей Бурятии приобрели жильё в 2021 году с помощью ипотеки Сбера
Более 5000 семей Бурятии приобрели жильё в 2021 году с помощью ипотеки Сбера
Бизнес, 20.01.2022
Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги ипотечного кредитования в 2021 году
В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками
В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками
Бизнес, 20.01.2022
Директору внесено прокурорское представление
В Иркутской области выявили фуру с 21 тонной рыбы без документов
В Иркутской области выявили фуру с 21 тонной рыбы без документов
Бизнес, 20.01.2022
Водителя оштрафовали на три тысяч рублей
В Забайкалье появилась первая гостиница со спецномерами для инвалидов
В Забайкалье появилась первая гостиница со спецномерами для инвалидов
Бизнес, 19.01.2022
Специальные жилые комнаты и изменения в отеле появились для людей с ограниченными возможностями здоровья в Чите
В Бурятии фермеры показали яркий пример взаимовыручки
В Бурятии фермеры показали яркий пример взаимовыручки
Бизнес, 19.01.2022
Фермеры пришли на помощь коллегам, которые потеряли скот из-за вспышки заразной болезни
Кофейня в Улан-Удэ защитит девушек от домогательств
Кофейня в Улан-Удэ защитит девушек от домогательств
Бизнес, 19.01.2022
Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»
В Улан-Удэ пока не планируют авиарейс до Санкт-Петербурга
В Улан-Удэ пока не планируют авиарейс до Санкт-Петербурга
Бизнес, 19.01.2022
Гендиректор аэропорта «Байкал» ответил на просьбы о новых рейсах
Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Бизнес, 19.01.2022
Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам
Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Бизнес, 18.01.2022
Также планируется создание цеха по переработке шерсти
Глава Бурятии проверил предприятие по выпуску туалетной бумаги
Глава Бурятии проверил предприятие по выпуску туалетной бумаги
Бизнес, 18.01.2022
Алексей Цыденов рассказал, что предприятие может начать использовать техническую коноплю
Ресторан покинет помещение полпредства Бурятии в Москве
Ресторан покинет помещение полпредства Бурятии в Москве
Бизнес, 18.01.2022
Выселения ресторана добился общественник Артём Бурлов
Предприниматель из Бурятии посоветовал не бояться долгов
Предприниматель из Бурятии посоветовал не бояться долгов
Бизнес, 18.01.2022
Алексей Гыргенов высказался о долгах, как о биче сегодняшнего общества
В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова
В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова
Бизнес, 18.01.2022
В творчестве художника Баясхаланова прослеживается глубокая связь с родным краем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^