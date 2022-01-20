В Улан-Удэ продаётся «идеальное место для самоизоляции»

Объявление написано в духе времени



В Бурятии выставили на продажу участок площадью более 108 тысяч квадратов на Спиртзаводской трассе. Объявление написано в духе времени. Огромный участок земли назвали «идеальным местом для самоизоляции».



Его площадь составляет 108 631 кв.м. На этом участке разрешено строить жилье и размещение производства.



Место для самоизоляции предлагает некоммерческий фонд. Его стоимость превышает 2 млн. рублей. Стоимость участка по сравнению с другими намного дороже.



Отметим, с началом пандемии в Бурятии люди стремились покинуть квартиры и пожить на природе в частных домах. Увеличивался спрос на аренду дач.



Аналитики Циан, подводя итоги года на загородном рынке, зафиксировали в 2020 году повышенный интерес к покупке жилья в пригородах. Пик потенциального спроса (число просмотров объявлений на сайте cian.ru) пришёлся на начало режима самоизоляции, но носил он, скорее, эмоциональный характер - далеко не все те, кто смотрели варианты загородных домов, в результате приобретали их.



- В 2021 году на рынке загородной недвижимости уже не наблюдалось того ажиотажа, который имел место в 2020 году. Спрос стал более предметным - просматривать объявления о продаже домов стали только те, кто собирается приобретать недвижимость. Часть потенциального спроса, за счёт значительного роста цен на дома, сместилась в сегмент земельных участков, к тому же теперь на строительство дома можно взять ипотеку, - говорит руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.

