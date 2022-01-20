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В Иркутской области выявили фуру с 21 тонной рыбы без документов

В Иркутской области выявили фуру с 21 тонной рыбы без документов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Водителя оштрафовали на три тысяч рублей

17 января на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра грузовика выявили нарушение правил перевозки большой партии рыбы.

Из Камчатского края в Рязань водитель фуры вёз 21 тонну замороженной тихоокеанской сельди. На товар не было ветеринарных сопроводительных документов.

Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей. Ветеринарные документы предоставили позже отправителем груза. Так что груз в итоге последовал в пункт назначения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
Россельхознадзор рыба

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