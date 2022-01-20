В Иркутской области выявили фуру с 21 тонной рыбы без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Водителя оштрафовали на три тысяч рублей



17 января на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра грузовика выявили нарушение правил перевозки большой партии рыбы.



Из Камчатского края в Рязань водитель фуры вёз 21 тонну замороженной тихоокеанской сельди. На товар не было ветеринарных сопроводительных документов.



Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей. Ветеринарные документы предоставили позже отправителем груза. Так что груз в итоге последовал в пункт назначения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

