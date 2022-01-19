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Внешний вид всех киосков Улан-Удэ будут согласовывать

Внешний вид всех киосков Улан-Удэ будут согласовывать
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Нарушителям грозят штрафы

Внешний вид киосков и павильонов в Улан-Удэ теперь надо согласовывать с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города. Требование касается всех объектов, кроме тех, что находятся на территории розничных рынков и ярмарок внутри зданий.

- Действие порядка об обязательном согласовании внешнего вида с комитетом распространяется на все нестационарные объекты торговли, независимо от форм собственности земельных участков, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Киоски, не соответствующие требованиям по внешнему виду, необходимо привести в порядок до 1 января 2023 года.

За установку киосков без проведения предварительной процедуры согласования предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет: на граждан – от двух до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в столице Бурятии объявили, что фасады избавят от хаотичной рекламы. Пилотная архитектурно-художественная концепция охватывает пока два участка в центре – улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советская и участок, включающий в себя два видовых объекта в центральной части города - гостиницу Бурятия и ТРЦ «Сибирь».

киоски торговля

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