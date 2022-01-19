Гендиректор аэропорта «Байкал» ответил на просьбы о новых рейсах
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал жителей Бурятии поддержать старт единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в Улан-Удэ в 2022 году. Он обращается к улан-удэнцам, чтобы они рассказали о рейсах друзьям и знакомым.
- Рейс Улан-Удэ - Красноярск - 5500 рублей, Улан-Удэ - Хабаровск - 6000 рублей, - написал в соцсети гендиректор аэропорта.
Дмитрий Гармаев активно присутствует в соцсетях, рассказывая о новых авиаперелётах из Улан-Удэ. Пользователи обращаются к нему с просьбами о введении наиболее востребованных рейсов из столицы Бурятии.
Так, жители республики, которые работают в Якутии, просят о рейсе в Мирный. Вахтовики считают необходимым полёты в этот якутский город хотя бы раз в неделю.
Дмитрий Гармаев отметил, что этот вопрос обсуждается с авиакомпанией «Алроса», но пока конкретики нет.
Также был бы востребован у жителей Бурятии прямой рейс в Санкт-Петербург, но его пока не будет в наступившем новом году.
- Прямой рейс в 2022-м не планируется, но мы расширяемся. Сейчас основная задача - сделать связь с основными хабами - Москва, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. Это даст возможность летать нашим жителям в любой другой город страны. И в Питер тоже. Причём практика показывает, что стыковочный рейс в нашем случае через хаб всегда дешевле, чем прямой рейс. Если вам предложат прямой Питер за 25 тысяч или со стыковкой на пример в Красноярске с ожиданием два-три часа за 15 тысяч, я почти уверен, что вы выберете стыковку. Рейсы через хабы – это быстро и недорого. Ожидание два-три часа не в счёт при наших расстояниях, - отвечает на вопросы подписчиков гендиректор аэропорта «Байкал».
В Улан-Удэ пока не планируют авиарейс до Санкт-Петербурга
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