 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах

Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Бизнес,  Фото:комитет городского хозяйства
Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам

В Бурятии продолжается отлов собак без владельцев, а также рейды по вакцинации и регистрации домашних питомцев. Тем не менее, по данным Центра управления регионом (ЦУР), на прошлой неделе в соцсетях было зафиксировано порядка 20 обращений, связанных с безнадзорными собаками. Жители республики сообщали о местах, где нужно отловить животных, а также жаловались на нерадивых хозяев, отпускающих питомцев на самовыгул, сообщили в ЦУР.

На планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов поручил главам муниципалитетов усилить работу по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе по размещению агрессивных животных в приюты.

- Хочу обратить внимание на вопросы по собакам. Всех глав районов, города прошу усилить работу по отлову, также по максимуму собак оставлять в питомниках, — сказал Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ растёт количество обращений горожан о враждебности «биркованных» собак, то есть пойманных ранее, стерилизованных и выпущенных обратно. Агрессивные собаки, кусающие людей, после нового отлова и осмотра по регламенту содержатся в приютах до передачи новому владельцу или до наступления естественной смерти.

В прошлом году в Бурятии вступили новые правила содержания питомцев. За самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных гражданам придется заплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ было зафиксировано несколько нападений собак на горожан. 12 января на Левом берегу, на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на женщину, покусав её за лицо.

14 января алабай (живущий на базе, у которого есть хозяин) набросился на мужчину, повалил, таскал по земле за ногу и искусал.

12 января стая агрессивных бездомных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.



глава Бурятии Алексей Цыденов собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Бизнес, 19.01.2022
Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам
Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Бизнес, 18.01.2022
Также планируется создание цеха по переработке шерсти
Глава Бурятии проверил предприятие по выпуску туалетной бумаги
Глава Бурятии проверил предприятие по выпуску туалетной бумаги
Бизнес, 18.01.2022
Алексей Цыденов рассказал, что предприятие может начать использовать техническую коноплю
Ресторан покинет помещение полпредства Бурятии в Москве
Ресторан покинет помещение полпредства Бурятии в Москве
Бизнес, 18.01.2022
Выселения ресторана добился общественник Артём Бурлов
Предприниматель из Бурятии посоветовал не бояться долгов
Предприниматель из Бурятии посоветовал не бояться долгов
Бизнес, 18.01.2022
Алексей Гыргенов высказался о долгах, как о биче сегодняшнего общества
В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова
В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова
Бизнес, 18.01.2022
В творчестве художника Баясхаланова прослеживается глубокая связь с родным краем
«Фу»: В улан-удэнском кафе запечатлели тараканов
«Фу»: В улан-удэнском кафе запечатлели тараканов
Бизнес, 17.01.2022
Тараканы находятся прямо возле еды
В Бурятии внесли изменения по аукционам по дровяным делянам
В Бурятии внесли изменения по аукционам по дровяным делянам
Бизнес, 17.01.2022
Изменён порядок участия топливоснабжающих организаций в аукционах
В Забайкалье бизнесу, сильно пострадавшему от COVID-ограничений, могут снизить налоги
В Забайкалье бизнесу, сильно пострадавшему от COVID-ограничений, могут снизить налоги
Бизнес, 15.01.2022
Речь идёт о предпринимателях, чьи доходы упали на 30% и более процентов
Пассажирка выиграла суд у «Максим – Улан-Удэ»
Пассажирка выиграла суд у «Максим – Улан-Удэ»
Бизнес, 14.01.2022
Пассажирка обратилась в суд после того, как таксист побил её
В Улан-Удэ проверяющие обнаружили отсутствие запасов антисептика
В Улан-Удэ проверяющие обнаружили отсутствие запасов антисептика
Бизнес, 13.01.2022
Составлены очередные протоколы за отсутствие масок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^