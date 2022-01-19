Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам
В Бурятии продолжается отлов собак без владельцев, а также рейды по вакцинации и регистрации домашних питомцев. Тем не менее, по данным Центра управления регионом (ЦУР), на прошлой неделе в соцсетях было зафиксировано порядка 20 обращений, связанных с безнадзорными собаками. Жители республики сообщали о местах, где нужно отловить животных, а также жаловались на нерадивых хозяев, отпускающих питомцев на самовыгул, сообщили в ЦУР.
На планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов поручил главам муниципалитетов усилить работу по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе по размещению агрессивных животных в приюты.
- Хочу обратить внимание на вопросы по собакам. Всех глав районов, города прошу усилить работу по отлову, также по максимуму собак оставлять в питомниках, — сказал Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ растёт количество обращений горожан о враждебности «биркованных» собак, то есть пойманных ранее, стерилизованных и выпущенных обратно. Агрессивные собаки, кусающие людей, после нового отлова и осмотра по регламенту содержатся в приютах до передачи новому владельцу или до наступления естественной смерти.
В прошлом году в Бурятии вступили новые правила содержания питомцев. За самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных гражданам придется заплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ было зафиксировано несколько нападений собак на горожан. 12 января на Левом берегу, на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на женщину, покусав её за лицо.
14 января алабай (живущий на базе, у которого есть хозяин) набросился на мужчину, повалил, таскал по земле за ногу и искусал.
12 января стая агрессивных бездомных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.
Глава Бурятии поручил «по максимуму» оставлять собак в приютах
Бизнес, Фото:
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