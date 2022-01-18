Акция действует до 21 января
Распродажа авиабилетов по направлению Улан-Удэ – Москва началась сегодня, 18 января и продлится до 21 января до 23:59 по московскому времени. Она действует на перелёты с 24 января 2022 года. К примеру, перелёт из Улан-Удэ до Москвы обойдется со скидкой в 5 002 рубля в эконом-классе без багажа 24 января. По тарифу «Эконом стандарт» - 7 452 рубля с багажом в одну сторону.
Это первая распродажа года, сообщается на сайте авиакомпании. Скидка действует на перелёты туда - обратно.
- Скидка до 50% — максимальный размер скидки, рассчитываемый как разница между стоимостью билетов с одним уровнем тарифов, входящих в одну тарифную группу и относящихся к одному виду тарифа до и во время Распродажи. Такой размер скидки доступен, например, на направлении Москва — Кемерово — Москва, - отмечается на сайте авиакомпании S7 согласно правилам распродажи.
Перевозчик шутливо подвёл итоги года в своем аккаунте в соцсети, отметив, что «оказалось, за год наши самолёты преодолели 261 047 638 км — это 340 раз до Луны и обратно. Мы перевезли 110 287 786 кг багажа — по весу это как 22 тысячи африканских слонов».
Также авиакомпания ответила на вопрос подписчиков о субсидируемых перелётах:
- На данный момент субсидированные билеты в продаже есть на перелёты с 12 января до 21 апреля 2022 года. Продажа субсидированных билетов будет открыта на весь календарный год. Но это происходит поэтапно, поэтому продажа на период после 21 апреля будет открыта немного позже, - пояснили сотрудники перевозчика.
Авиакомпания объявила распродажу билетов из Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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