Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии

Также планируется создание цеха по переработке шерсти



Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Дементьев провёл рабочую встречу с первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Булатом Цыренжаповым.



- В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с учреждениями минсельхоза о поставке сырья для максимальной загрузки участков по производству муки и молочной продукции. Представители двух ведомств также обсудили возможность организации на территории исправительного учреждения цеха по переработке шерсти, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Отмечается, что всего для загрузки участков по производству муки и молочной продукции потребность в зерне пшеницы составит 1400 тонн, в зерне ячменя – 10 тонн, сыром коровьем молоке – 130 тыс. литров.



По итогам встречи запланировано посещение колоний для ознакомления специалистов с их производственным потенциалом.



