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Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии

Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Также планируется создание цеха по переработке шерсти

Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Дементьев провёл рабочую встречу с первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Булатом Цыренжаповым.

- В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с учреждениями минсельхоза о поставке сырья для максимальной загрузки участков по производству муки и молочной продукции. Представители двух ведомств также обсудили возможность организации на территории исправительного учреждения цеха по переработке шерсти, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Отмечается, что всего для загрузки участков по производству муки и молочной продукции потребность в зерне пшеницы составит 1400 тонн, в зерне ячменя – 10 тонн, сыром коровьем молоке – 130 тыс. литров.

По итогам встречи запланировано посещение колоний для ознакомления специалистов с их производственным потенциалом.

колония

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