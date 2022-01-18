Также планируется создание цеха по переработке шерсти
Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Дементьев провёл рабочую встречу с первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Булатом Цыренжаповым.
- В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с учреждениями минсельхоза о поставке сырья для максимальной загрузки участков по производству муки и молочной продукции. Представители двух ведомств также обсудили возможность организации на территории исправительного учреждения цеха по переработке шерсти, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Отмечается, что всего для загрузки участков по производству муки и молочной продукции потребность в зерне пшеницы составит 1400 тонн, в зерне ячменя – 10 тонн, сыром коровьем молоке – 130 тыс. литров.
По итогам встречи запланировано посещение колоний для ознакомления специалистов с их производственным потенциалом.
Минсельхоз Бурятии будет поставлять сырьё в колонии
Бизнес, Фото:
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