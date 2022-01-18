Ресторан покинет помещение полпредства Бурятии в Москве

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Выселения ресторана добился общественник Артём Бурлов



Бурятский кинодеятель, общественник Артём Бурлов сообщил, что получил ответ от прокуратуры Бурятии относительно сдачи в аренду помещения в центре Москвы по бурятский ресторан.



- Ресторан должен покинуть цокольное помещение полномочного представительства Республики Бурятия при президенте РФ, по ул. Мясницкая 43, таков ответ прокуратуры РБ, - отмечает общественник.



В то же время комментаторы его поста заметили, что ресторан по мере возможности оказывает поддержку в проведении ряда мероприятий, проходящих в столице.



- В 2019 году, когда в полпредстве Бурятии в Москве временами не разрешали проводить курсы по бурятскому языку, то ресторан предоставлял помещение для проведения курсов по бурятскому языку, - написал выходец из Бурятии.



Кроме того, по выходным дням для детей, занимающихся бурятской борьбой и боксом, ресторан предоставлял горячие обеды. Также бурятское заведение общепита предоставляет свои призы участникам шахматного турнира памяти Героя России Алдара Цыденжапова, который проходит ежегодно в Москве.



В ответе прокуратуры Бурятии Артему Бурлову сообщается, что внесено представление об устранении нарушений законодательства главе республики.



- Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Министерством имущественных и земельных отношений республики принято решение об освобождении нежилого помещения по адресу ул. Мясницкая, 43 от третьих лиц, - гласит письмо надзорного органа.



