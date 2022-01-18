Предприниматель из Бурятии посоветовал не бояться долгов

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Алексей Гыргенов высказался о долгах, как о биче сегодняшнего общества



Улан-удэнский предприниматель Алексей Гыргенов, владелец точек быстрого питания и частного детсада, известен тем, что активно ведёт свои аккаунты в соцсетях. Он не боится браться за новые проекты и не унывает в условиях пандемии, которая больно ударила по его бизнесу. Он делится своим опытом, не замалчивая проблемы бурятских предпринимателей.



- Долги – это бич нашего общества. Население сильно закредитовано. Долги напрямую связаны с таким качеством как Ответственность. Наверное, вы сталкивались с таким, когда давали в долг близким или знакомым, то они делают вид, что и не брали у вас займ, и вообще не собираются возвращать. Возможно, кто-то и сам грешил подобным действием. Это и есть момент ответственности. Если ты взял и не отдал вовремя, то скорее с тобой больше не будут иметь дело в будущем, - отмечает Гыргенов.



Он выражает респект тем людям, кто живёт вообще без долгов. По его словам, такие люди, как вымирающий вид динозавров, и их единицы. Но в то же время, Гыргенов советует нарабатывать кредитную историю.



- И скорее вы со своей дисциплиной легко будете расправляться с долгами, так как по натуре вы человек, который не хочет быть должным ни перед кем. Те люди, кто живёт в долгах, должны вовремя остановиться. Необходимо взять под контроль все свои задолженности, - рекомендует предприниматель.



Он, в первую очередь, советует побороть страх, ведь большие суммы и проценты всегда загоняют должника в ступор и страх. От этого у человека происходит демотивация, опускаются руки.



- Нужно в таблице написать все суммы, которые ты должен. Обязательно нужно учитывать очерёдность. В первую очередь пишите срочные долги (банки, алименты, приставы) и затем по убыванию. Нужно внести в таблицу даже мелкие суммы, которые брал у родных, соседей. В итоге у вас выйдет общая сумма задолженности. Пусть это будет 1 млн., 10 млн., 100 т.р. Теперь вы знаете, насколько вы попавший в передрягу человек! И в это время нужно не бояться, смотреть в глаза проблеме, - рассказывает Алексей.



Гыргенов советует разбить все свои долги и связаться с каждым кредитором, и в дальнейшем постоянно быть на связи.



- Всегда людей, кто дал в долг успокаивает, что ему объясняют причину, почему вовремя не вернули заёмные средства. Можно на законных основаниях реструктуризировать долги в банке, договориться с приставом, договориться с соседом. БЫТЬ на связи!!! А не как Мышь полевая прятаться, - резюмирует свой оптимистичный пост улан-удэнский предприниматель, не раз побывавший в сложных ситуациях по выходу бизнеса из кризиса.



По данным Центробанка, долги населения России по жилищным кредитам увеличились к 1 ноября 2021 года до 11,4 трлн. руб. При этом увеличение задолженности по ипотеке происходит в условиях роста общей закредитованности населения. Так, уровень долговой нагрузки россиян поднялся к декабрю 2021 года на 8% до 35% от общего совокупного дохода семьи.

