В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова

В творчестве художника Баясхаланова прослеживается глубокая связь с родным краем
В первые дни Белого месяца в музейно-выставочном центре Забайкальского края состоится открытие (0+) арт-галереи скульптора-оружейника Жигжита Баясхаланова, сообщает официальный портал Забайкальского края.
- Искусство известного мастера будет представлено в обновленном выставочном пространстве музея. Гости увидят авторские ножи, украшенные богатым национальным орнаментом, практичные охотничьи ножи и композиции, где орудие становится частью фигуративного образа. Также в экспозицию войдет скульптура и малая пластика, - рассказали в музейно-выставочном центре.
Специалисты отмечают, что в творчестве художника Баясхаланова прослеживается глубокая связь с родным краем. Его уникальные изделия превозносят воинскую доблесть и красоту, культуру бурятского народа и духовность.
Жигжит Баясхаланов – заслуженный художник Республики Бурятии, член Союза художников РФ и член Гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе.
Автор создаёт эксклюзивные художественные ножи в национальном стиле, а также скульптуры. По словам мастера, почвой для его творчества служат произведения народного фольклора, изучение быта и обычаев предков, их верования, культы, а также чтение исторических книг и летописей – артефактов жизни древних монголо-бурят.
Открытие арт-галереи Жигжита Баясхаланова состоится 3 февраля в музейно-выставочном центре Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ. Осенью 2019 года Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. Тогда же стало известно, что именитый мастер поступил в Академию изящных искусств в Италии.
В 2020 году мастер представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект «Хутага», который призван развивать оружейное дело в республике. В специальной мастерской Жигжит Баясхаланов планирует изготавливать бурятские национальные ножи, при этом обучая студентов и выпускников ссузов и вузов Бурятии – художников, ювелиров и других увлечённых специалистов.
-У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам, - поделился оружейник.
Жигжит Баясхаланов отмечает, что оружейное дело в России очень развито. Известные оружейные заводы есть в Туле, Златоусте, Дагестане и в Якутии. По его мнению, бурятские ножи могут быть столь же популярны.
В Чите откроется галерея бурятского оружейника Жигжита Баясхаланова
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